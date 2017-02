UOMINI E DONNE / Anticipazioni: ansia per la registrazione, verrà presentato il nuovo tronista? (Trono Classico, oggi 16 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS: SONIA E MANUEL VIA DAL PROGRAMMA? CHI ARRIVERÀ AL LORO POSTO? - Maria De Filippi causa impegni sanremesi, tornerà soltanto questo pomeriggio con le nuove registrazioni del trono classico di Uomini e Donne. Sono infatti passate circa due settimane dall'ultimo appuntamento in studio presso gli Studi Elios di Roma e così, in questi 15 giorni le news e le anticipazioni hanno investito la rete. Raffaella Mennoia per esempio, è stata la prima promotrice di informazioni davvero pepate ed interessanti e, tra le novità di questo pomeriggio, ci potrebbe essere la presentazione di un nuovo tronista dopo l'abbandono di Manuel Vallicella. Prima della pausa di Sanremo infatti, Maria De Filippi aveva invitato Manuel a prendersi una pausa per potere riflettere sulla sua volontà di abbandonare il suo nuovo ruolo da tronista. Manuel ci ha ripensato oppure no? Le validissime talpe della rete parlano di un precoce abbandono che, di regola potrebbe portare alla presentazione di un nuovo tronista. Nel frattempo però, per un abbandono volontario si palesano anche le possibilità di un "allontanamento forzato". Questo è il caso di Sonia Lorenzini, ex corteggiatrice di Claudio D'Angelo che, dopo aver conquistato l'ambitissima poltrona rossa, si è giocata le sue carte davvero molto male. "Le bugie hanno...", scrive Raffaella Mennoia sui social e, le sue parole hanno infiammato il popolo della rete. In molti infatti, pensano che dietro la rivelazione di Mario Serpa, possa nascondersi molta verità e quindi, per il popolo di internet Sonia e Federico Piccinato attendono solo di essere pubblicamente “sbugiardati” dalla redazione. Nel frattempo, sul web tutto tace e così, si attendono con ansia le nuove anticipazioni provenienti direttamente dalle talpe presenti in studio nel corso di questo pomeriggio.

© Riproduzione Riservata.