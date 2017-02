UOMINI E DONNE/ Anticipazioni e news: Claudio e Mario verso l’Honduras? Se Serpa salta la registrazione… (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO: SERPA ASSENTE PER LA REGISTRAZIONE? TUTTO PRONTO PER L’HONDURAS! (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - Claudio Sona e Mario Serpa sono una delle coppie più amate del trono classico di Uomini e Donne. I due ragazzi si sono conosciuti lo scorso settembre e, il loro interesse reciproco è apparso decisamente palpabile fin dalle primissime battute in studio durante lo speed date. Un timido Mario infatti, regalava sorrisi imbarazzati ad un ancor più impacciato Claudio che invece, doveva scegliere chi far rimanere alla sua corte e chi invece no. Mario incredibilmente è stato il primo che si è presentato e l’ultimo ad uscire fuori dal programma di Maria De Filippi insieme al suo tronista. La coppia, dopo essersi messa insieme ha incominciato una sorta di convivenza da “pendolari” e, attualmente, tra le nuove coppie della prima stagione, Claudio e Mario sono gli unici che non convivono ufficialmente. Ad aprire le danze ci hanno pensato Clarissa Marchese e Federico Gregucci che, dopo la scelta sono immediatamente andati a convivere a Roma. Anche Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi si dividono tra Roma e il paesino di lui e, proprio di recente, Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani hanno preso questa importante decisione con la consegna delle chiavi di casa durante lo speciale di San Valentino dello scorso 14 febbraio. Proprio in occasione della puntata speciale che li ha visti protagonisti insieme ad altre 5 coppie, Claudio e Mario hanno raccontato di vivere l’amore a “distanza”, esattamente come vi scrivevamo pocanzi. Nonostante la voglia di progettualità, forse la coppia non si sente ancora pronta per un passo così grande ed allora, attualmente vivono la loro relazione in questo modo. Proprio di recente inoltre, Claudio e Mario sono stati accusati di fare della loro storia d’amore un perfetto business e c’è chi, tra le altre cose, ha messo in discussione la veridicità della loro relazione dopo che l’ex tronista ha pensato bene di farsi un tatuaggio uguale a quello del suo ex fidanzato. Dopo le accuse, Claudio e Mario hanno risposto con una diretta su Facebook facendo finta di essere sull’Isola dei Famosi e, notizia delle ultime ore vuole proprio che Magnolia li abbia contattati per risollevare le sorti del programma: la coppia accetterà? Dopo il forfait di Naike Rivelli e Ornella Nuti, si attendono in Honduras due personaggi forti e, Claudio e Mario, tanto amati dai fan, potrebbero ridare all’Isola il giusto smalto. Inoltre, se Mario Serpa dovesse essere assente alla registrazione del trono classico di oggi pomeriggio, le possibilità di vederli naufragare in Honduras aumenterebbero vertiginosamente!

