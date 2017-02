UOMINI E DONNE / Gossip e news: Teresa Cilia contro le malelingue, per chi è il suo messaggio? Foto (oggi, 16 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, NEWS E GOSSIP: TERESA CILIA SI ARRABBIA SU INSTAGRAM, ECCO LE SUE PAROLE - In attesa di scoprire quali saranno gli esiti della nuova registrazione, scopriamo le ultimissime notizie di gossip legate al patinato mondo del trono classico di Uomini e Donne compresi gli ex protagonisti. Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo per esempio, sono una delle coppie più amate delle passate edizioni del programma e la coppia, dopo le nozze procede a gonfie vele. Teresa e Salvo alcuni mesi fa, sono tornati agli onori delle cronache per uno scontro durante il corso di Pomeriggio 5. I due piccioncini infatti, si sono trovati faccia a faccia con Andrea Damante e Giulia De Lellis che li accusavano di aver portato in televisione troppi piagnistei. Ultimamente inoltre, Teresa e Salvatore sono entrati proprio nel mirino degli haters e così, l'ex tronista siciliana stanca di ricevere le accuse gratuite, ha deciso di parlare su Instagram: "Tu parla di me, io nel frattempo sto con mio marito e sono strafelice", ha scritto Teresa pubblicando uno scatto in automobile insieme alla sua dolce metà. Tanti i commenti apparsi sotto lo scatto e, in moltissimi, si chiedevano come mai la coppia fosse stata assente durante il corso dello speciale di San Valentino andato in onda lo scorso martedì. Da pochissimo inoltre, Teresa e Salvatore hanno festeggiato i primi sei mesi di matrimonio e, proprio per amore, Teresa ha lasciato il suo lavoro a Roma con la redazione di "C'è posta per te" per tornare in Sicilia e stare vicino a Salvatore che gioca nel ruolo di portiere nella squadra di calcio del Mazara del Vallo. Chi sarà il destinatario nel messaggio di Teresa? Se volere provare a scoprirlo, potete cliccare qui.

© Riproduzione Riservata.