UOMINI E DONNE/ Le parole d’amore di Michele D’Ambra per Gemma Galgani, pazzi l’uno dell’altra? (Trono Over)

UOMINI E DONNE, NEWS E GOSSIP TRONO OVER: GEMMA E MICHELE NEL VORTICE INCONTROLLABILE DELLA PASSIONE? (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - In attesa di rivedere dame e cavalieri del trono over di Uomini e Donne in onda anche questo pomeriggio, vogliamo dedicare un nuovo articolo alla dama che in assoluto porta avanti il “carrozzone”. Naturalmente stiamo parlando di lei: Gemma Galgani. Che piaccia o meno, il personaggio di Gemma è in grado di regalare al programma ideato e condotto da Maria De Filippi, quasi dei numeri in prima serata. Gli ascolti del trono senior infatti, sono simili a quelli che si porta a casa un prime time de L’Isola dei Famosi 2017 e, nonostante le critiche del pubblico, a muovere gli animi in studio è sempre e solo la Galgani. La dama torinese però è fortemente sostenuta dai continui catfight con Tina Cipollari, la burrosa opinionista che non gliene fa mai passare una. E così, entrambe si portano a casa oltre che una marea di critiche anche moltissimi complimenti. Da un lato infatti, qualcuno difende la schiettezza di Tina e da un altro, si tende ad evidenziare la genuinità di Gemma, da sempre fortemente desiderosa di trovare l’amore. Dopo aver “accantonato” Giorgio Manetti, durante il corso di questa nuova stagione si era fatto spazio nel cuore della Galgani anche Marco Firpo, cavaliere genovese dotato di una ironia incredibile e così, dopo un paio di mesi, la storia tra i due è naufragata tra continue liti e incomprensioni varie. Marco e Giorgio inoltre, nel corso della trasmissione sono diventati molto complici e, questa complicità ha generato profondo fastidio in Gemma che, in barba ad entrambi ha trovato conforto tra le braccia di Michele D’Ambra, cavaliere barese di circa 20 anni di differenza di età con lei. L’uomo le ha anche dedicato dolci parole durante San Valentino e, al messaggio Gemma ha risposto così: "E non sento più niente, sento solo il presente, sento solo le onde mentre sbattono forte. Ma sento che non può succedermi niente". Tra i due ormai è nata una passione incontrollabile? Si attendono a breve nuove registrazioni per comprendere come proceda la loro bizzarra frequentazione. Nel frattempo però, se volete leggere la dedica di Michele a Gemma, potete farlo cliccando qui.

© Riproduzione Riservata.