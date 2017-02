Uomini e Donne/ Asia Nuccetelli tronista? È come la volpe che non arriva all'uva... le parole di Raffaella Mennoia (oggi, 16 febbraio)

Uomini e donne, Asia Nuccetelli sarà la prossima tronista? Raffaella Mennoia svela l'indiscrezione - Asia Nuccetelli sul trono di Uomini e Donne: è questa la possibilità che spunta nelle ultime ore dopo un'indiscrezione lanciata proprio da Raffaella Mennoia. È un commento fatto proprio dalla nota autrice di Uomini e Donne a sollevare un vero e proprio polverone. Nell ultime ore su parla infatti di possibile abbandono del Trono da parte di Manuel Vallicella (e anche di Sonia Lorenzini) e sul web si ipotizza sul possibile sostituto; tra le varie ipotesi spunta il commento di una follower che scrive: “Sta attenta anche a questa Soleil, frequenta le Mosetti che non hanno fatto altro che parlare male di Uomini e Donne". La risposta di Raffaella Mennoia arriva dopo pochi minuti e sorprende: "Strano che la Mosetti parli male - riferendosi ad Asia - ha chiesto di fare il trono!". Un commento quello della Mennoia che ha lasciato tutti i fan di Uomini e Donne interdetti e curiosi di scopire di più su tale faccenda.

UOMINI E DONNE, Raffaella Mennoia svela la richiesta di Asia Nuccetelli: cosa dirà la figlia di Antonella Mosetti? - Possibile che Asia Nuccetelli possa avere presto il posto da tronista a Uomini e Donne? È chiaro, da ciò che scrive Raffaella Mennoia, che la figlia di Antonella Mosetti - che tutti abbiamo meglio conosciuto per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip - ha fatto richiesta alla redazione del programma e, probabilmente, anche un provino così come accade a tutti gli aspiranti tronisti. Da qui a dire che la redazione abbia scelto di dare alla Nuccetelli una possibilità per trovare l'amore su Canale 5 ci sono però un bel pò di punti interrogativi. Soprattuitto dopo le voci che parlano di critiche da parte della Nuccetelli a Uomini e Donne, la Mennoia e la redazione, nel caso avessero valutato la sua proposta, potrebbero ritornare sui propri passi. Chissà invece cosa dirà invece la Nuccetelli di fronte alle voci che si stanno diffondendo su di lei e sulla richiesta fatta a Uomini e Donne. Negherà tutto o confermerà l'indiscrezione lanciata da Raffaella Mennoia?

