Uomini e Donne Oggi / Quale Trono va in onda? Problemi e forti accuse in studio (Oggi 16 febbraio 2017)

Uomini e donne, quale trono va in onda oggi? La seconda parte del Trono Over inizia con grosse polemiche in studio (oggi 16 febbraio 2017) - Anche oggi Uomini e Donne vede una nuova puntata dedicata al Trono Over. Si riparte proprio dove abbiamo lasciato ieri dame e cavalieri: al centro dello studio vengono preparate tre sedute destinate a Sossio, Sabrina e Carmen. Lui spiega che negli ultimi giorni ha mandato a entrambe un messaggio in cui spiegava di non volerle vedere per non illudere, ma Tina Cipollari ritiene sia una mossa dovuta invece al suo totale disinteresse. Dopo però Sossio dichiara din voler interrompere solo con Sabrina ma di continuare invece con Carmen; Gianni apprezza la sua decisione ma da parte di Tina sono ancora critiche. Tocca a Simona che sta conoscendo un ragazzo (Alessandro) che, proprio nel pubblico in studio, le faceva dei cenni per poterla conoscere. Oggi, dopo una partenza a mille fatta di mille sorprese, le cose traballano, anche perchè lui si dichiara geloso dei messaggi che lei riceve spesso da Sossio. Per la dama non significano nulla, ma in studio arriva poi un'altra segnalazione.

Uomini e donne, nuove accuse per Gemma Galgani: la dama ha fatto davvero una serata? (oggi 16 febbraio 2017) - Una dama svela infatti di aver ricevuto delle confidenze da Alessandro che avrebbe svelato di essere in studio solo per fare una semplice esperienza e per far ingelosire l'ex moglie. Lui nega con decisione, ma è Simona stessa poi ad incalzare, svelando che Alessandro le ha chiesto di fare una pagina fb insieme e di organizzare serate. Tina annuisce in direzione di Gemma Galgani, che nega di farne a differenza di qualcuno (riferendosi a Giorgio Manetti). Il cavaliere si infuria e Gemma lo invita a calmarsi altrimenti "ti si muove il riportino", Giorgio allora reagisce e dimostra il contrario con gesto eloquente e l’accusa di “bassezze”. Le accuse per la Galgani, tuttavia, non cessano, anzi Tina svela che la dama ha invece fatto una serata, così come svelato da un volantino che la vede protagonista, dettaglio che in studio scatena le critiche di Alfonso prima e Graziella poi.

© Riproduzione Riservata.