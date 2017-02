VALERIO BRASCHI/ Giovane e di talento, la sua troppa sicurezza potrebbe costargli cara? (MasterChef Italia 6, Ed. 2017 oggi 16 febbraio)

VALERIO BRASCHI, IL CONCORRENTE PIÙ GIOVANE MIETE SUCCESSI, MA INCASSA LA STRIGLIATA DI CRACCO (MASTERCHEF ITALIA 6, ED. 2017 OGGI 16 FEBBRAIO) - Valerio Braschi è il giovanissimo concorrente di MasterChef italia 6, che ritorna su Sky Uno, questa sera, 16 febbraio: giovane ma molto talentuoso. È facile che un ragazzino di diciott’anni si monti la testa. Soprattutto se si rende conto di essere il papabile vincitore del titolo di sesto MasterChef. Ed è proprio quello che è accaduto a Valerio Braschi, che nonostante la sua giovane età ha già ampiamente dimostrato di avere la stoffa del campione. La sua troppa sicurezza, però, nel corso dell’ultima puntata, è stata oggetto di una bella strigliata da parte dello chef Carlo Cracco, che ha ben pensato di dare una lezioncina d’umiltà al romagnolo invitandolo ad usare la testa e non solo l’istinto. La Mistery Box, stavolta, è stata più insidiosa del solito: al suo interno c’erano ingredienti che avevano poco a che fare l’uno con l’altro, ragion per cui i giudici l’hanno proposta in versione poker dando la possibilità ai concorrenti di cambiarne cinque. Rigorosamente al buio, senza sapere cos’avrebbero trovato sotto le scatoline di legno poste sui loro banconi. A Valerio è andata male. Optando per il cambio ha ulteriormente peggiorato la situazione. Ma non s’è dato per vinto, quello mai. Però, a differenza delle altre volte, il suo piatto non è finito tra i migliori tre. È andato decisamente meglio il Pressure test, dove i cuochi amatoriali della sesta edizione di Masterchef hanno dovuto cucinare in coppia, a staffetta, una ricetta siciliana molto elaborata: il timballo del Gattopardo, citato nel celebre romanzo di Tomasi di Lampedusa. Gli abbinamenti sono stati fatti da Gloria che, avendo vinto la mistery box, ha avuto diritto a questo vantaggio. Valerio è capitato con l’amico Michele Ghedini, altro concorrente giovanissimo. I due, sebbene Gloria avesse intenzione di far loro lo sgambetto, puntando sulla loro immaturità, hanno lavorato egregiamente. Il loro timballo era gustoso e ben eseguito. Non il migliore, ma eccellente dal punto di vista della stratificazione degli ingredienti e della cottura. La coppia vincitrice è stata quella formata da Cristina e Michele che, aggiudicandosi la prova, sono stati automaticamente decretati capitani delle due brigate nella prova esterna. I concorrenti hanno dovuto cucinare dei piatti vegani al centro culturale Shaolin di Milano. Valerio, stavolta, ha lavorato al fianco di Michele Pirozzi, Gloria e Giulia. La partita s’è giocata tutta sul dessert: quello della squadra avversaria è stato giudicato migliore di quello dei rossi, ragion per cui il diciottenne è stato costretto ad affrontare il Pressure test. La sfida era contro Gabriele, risultato il peggiore della prova precedente. I due si sono sfidati a suon di sarde al Beccafico, e non c’è stata storia, nonostante l’architetto di Torino avesse dichiarato di sapere bene come prepararle. Valerio s’è salvato in quattro e quattr’otto e si è subito fiondato in balconata.

VALERIO BRASCHI: COME SE LA CAVERÀ STASERA, AVRÀ IMPARATO LA LEZIONE DA CHEF CRACCO? (MASTERCHEF ITALIA 6, ED. 2017 OGGI 16 FEBBRAIO) - Cracco ha ragione: Valerio Braschi deve darsi una regolata. Che là dentro sia uno dei più bravi, se non il migliore, è fuor di dubbio, ma è vero anche che montarsi la testa, in un cooking show come MasterChef, potrebbe risultare compromettente, soprattutto a diciott'anni. Il romagnolo, ormai è chiaro, la cucina ce l’ha nel sangue, per cui non deve far altro che mettere in pratica tutto quello che già sa e perseguire il suo obiettivo senza darsi troppe arie, restando sempre concentrato. Valerio, inutile girarci attorno, arriverà quasi certamente in finale. L'inventiva e la determinazione sono il valore aggiunto dei suoi piatti innovativi e ben strutturati che, in un modo o nell’altro, riescono sempre a stupire i quattro giudici e i suoi avversari. Ci si aspetta, quindi, che nella prossima puntata faccia come ha sempre fatto, cucinando egregiamente e dando prova di come l’età, quando si ha un’attitudine così spiccata, non è certo un problema.

© Riproduzione Riservata.