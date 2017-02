È ARRIVATO MIO FRATELLO/ Su La7 il film con Renato Pozzetto, Carin McDonald e Armando Bandini (oggi, 17 febbraio 2017)

E' ARRIVATO MIO FRATELLO, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 17 FEBBRAIO 2017: CURIOSITA' - E' arrivato mio fratello, il film in onda su La7 oggi, venerdì 17 febbraio 2017 alle ore 23.00. Una pellicola di genere commedia che è stata realiazzata nel 1985 in Italia con la regia di Castellano e Pipolo che hanno scritto anche il soggetto e la sceneggiatura. Nel cast sono presenti Renato Pozzetto, Carin McDonald, Armando Bandini, Beatrice Palme, Pamela Prati, Richard Harrison, Francesco Scali e Enzo Andronico. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

E' ARRIVATO MIO FRATELLO, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 17 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di un uomo di nome Ovidio Ceciotti (Renato Pozzetto) insegnante di quarant’anni all’interno di una scuola media in cui viene preso di mira dai suoi alunni che lo deridono e umiliano con tutta una serie di scherzi. Anche il preside non ha nei suoi confronti una gran stima e spesso lo provoca prendendolo a schiaffi anche di fronte agli alunni della sua classe. Anche a casa Ovidio non ha nessuno che gli vuole bene, c’è infatti una domestica che su ordine della sua severa e rigida fidanzata Lidia (Beatrice Palme) gli cucina piatti improponibili. L’uomo però ha una grande passione per la musica e nello specifico per il pianoforte ma non può suonarlo perché i suoi vicini di casa si lamentano. L’unica valvola di sfogo per Ovidio potrebbero essere gli spogliarelli che la signora Piranesi (Pamela Prati) gli propina tutte le notti ma che l’uomo non accetta mai. Un giorno però accade qualcosa che cambia per sempre la sua vita. Si presenta a casa sua suo fratello Raffaele, noto come Raf Benson, che lavora come musicista all’interno di un locale poco raccomandabile e che chiede a suo fratello ospitalità. I due fratelli, seppur gemelli, hanno dei caratteri all’opposto, Ovidio è una persona onesta e timida, mentre Raffaele è estroverso e anche un po’ scatenato. Le loro vite inesorabilmente finiscono per intrecciarsi con Ovidio che si ritrova a fare cose inaspettate come vendicarsi una volta per tutte dei suoi studenti e dei suoi colleghi ma e Raffaele che riesce a realizzare il suo sogno di avere un contratto a Las Vegas come musicista. Raffaele però non partirà da solo, con lui anche il fratello Ovidio che dopo aver assaporato l’ebbrezza della vita del fratello si dice stanco della sua normalità e desideroso di recarsi con lui negli Stati Uniti con l’intento di formare un gruppo musicale.

