ALDO, GIOVANNI E GIACOMO, LIVE ON STAGE / Pagelle: i migliori sono Pdor e il dott. Alzheimer

ALDO, GIOVANNI E GIACOMO, LIVE ON STAGE: I TOP DELLA PUNTATA - Sì sa, la comicità di Aldo, Giovanni e Giacomo è sempre un must irrinunciabile che rappresenta, proprio da 25 anni, un appuntamento fisso con le risate e il grande divertimento. Il trio comico festeggia un grande evento, un pezzo di vita e di carriera insieme tra momenti piacevoli, grandi successi e qualche difficoltà che, comunque, alla fine li ha resi i grandi attori che sono adesso e che li rendono punto di riferimento. Tra i momenti più belli della puntata che riassume tutti i loro sketch più belli sicuramente le vicissitudini di Sugar e Dexter alla prova del capitano Tiger. Lo sketch è preso da Te chi el telun. Altro momento molto divertente la classica lezione di arte al museo, che vede Giacomo nelle vesti di maestro e critico e Giovanni e Aldo nei panni invece di due "ignoranti" di arte che cercano di capire interpretarla un po' a modo loro, con scarsi successi, anzi vittime loro stessi di vari equivoci e misteri al museo. Altro top indiscusso? Ovviamente Pdor, figlio di Kmer....

ALDO, GIOVANNI E GIACOMO, LIVE ON STAGE: I FLOP DELLA PUNTATA - Una puntata intera tutta dedicata alla comicità storica di Aldo Giovanni e Giacomo che, con il loro Live on Stage, hanno riportato sul palco in un unico contenitore tutto il meglio della loro lunga carriera. Alcuni, però, sono stati i momenti flop della loro performance, alcuni momenti che, a dir la verità, non sono stati all'altezza delle aspettative e del loro spettacolo. Come ad esempio la primissima parte, quella di presentazione del trio, in cui Aldo, Giovanni e Giacomo, appena arrivati sul palco e accolti dal pubblico in teatro, hanno divagato un po' e parlato di alcuni dei loro "difetti personali" facendoci sopra dell'ironia che, in realtà, non era una delle cose più divertenti della loro storia ma, al contrario, ha rappresentato una pagina un po' buia. Un altro momento flop della puntata di Aldo, Giovanni e Giacomo Live on stage quello con Silvana Fallini, moglie di Aldo nella vita reale, a presentare i tutti i membri dell'orchestra The Good Fellas. (Fabiola Granier)

