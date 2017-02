AMICI 2017 / Ed. 16 anticipazioni e news, verso il serale: la data d’inizio e gli allievi sicuri di una maglia (Oggi, 17 febbraio)

AMICI 2017, ED. 16 ANTICIPAZIONI E NEWS VERSO IL SERALE: LA DATA D’INIZIO E GLI ALLIEVI SICURI DI ESSERCI – Manca sempre meno all’inizio del serale di Amici 2017 che prenderà ufficialmente il via sabato 25 marzo, in prima serata su canale 5 sfidando così Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Le indiscrezioni che circolano sulla nuova edizione serale di Amici, però, sono ancora poche. Maria De Filippi non ha ancora rivelato i nomi dei giudici e dei coach anche se sicuramente, in giuria, non ci saranno Sabrina Ferilli e Loredana Bertè con quest’ultima impegnata nel nuovo programma di Antonella Clerici, Standing Ovation. Non ci sarà neanche Anna Oxa che lo scorso anno fu protagonista di accesi scontri con il pubblico e i colleghi mentre tra i coach mancheranno Emma Marrone che ha deciso di prendersi una pausa per dedicarsi al nuovo disco e Nek che, come Loredana Bertè, sarà nella giuria dello show di Raiuno. Tra i nomi dei probabili coach continuano a circolare quelli di Irene Grandi e Giorgia anche se il sogno di Maria De Filippi resta quello di avere Alessandra Amoroso. Tutta da rifare, invece la giuria in cui l’unica conferma è Morgan. Tra i giudici potrebbe esserci Ambra Angiolini ma anche in questo caso non c’è ancora nulla di ufficiale. Quali sono, invece, gli allievi sicuri di una maglia? A lanciarsi nei pronostici sono i fans di Amici 2017, sicuri di vedere tra gli allievi del serale Federica Carta, Mike Bird, Andreas Muller, Sebastian Melo, Lo Strego e Riccardo Marcuzzo.

