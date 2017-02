AMICI 2017 / Ed.16, anticipazioni registrazione puntata 18 Febbraio e serale: una nuova sfida a squadre e annunci su coach e giudici?

Amici 16, 2017 anticipazioni registrazione: cosa accadrà? Si prevedono scintille e sfide molto accese - Finalmente dopo una lunga pausa tornano le nuove registrazioni di Amici di Maria De Filippi. Tornata dal Festival di Sanremo, Maria De Filippi si è già messa all'opera per un nuovo speciale che vedrà gli allivei sottoporsi a difficili sfide. Orami il serale è infatti alle porte e i ragazzi della scuola dovranno mettercela davvero tutta per superare non solo le sfide che i professori metteranno loro di fronte ma anche gli esami di sbarramento che decideranno chi accederà e chi no alla fase serale che avrà inizio, con quasi certezza, il 25 marzo su Canale 5. Per lo speciale che verrà registrato in serata si prevedono comunque nuove scintille. In questa settimana non sono mancati tra i ragazzi litigi e dissapori, che hanno portato a più di qualche scontro nella scuola. Grande protagonista è stato, ancora una volta, Alessio Mininni. Il cantante non ha mandato giù l'atteggiamento di Riccardo Marcuzzo che finora si è sempre dimostrato suo grande amico.

Amici 16, 2017 anticipazioni registrazione e serale: arriveranno i primi annunci? - Confessioni e primi annunci, questo dobbiamo attenderci oggi dalla nuova registrazione di Amici 2017. Il nuovo pomeridiano in onda domani potrebbe finalmente alzare il velo sulla fase serale con gli annunci relativi ai primi giudici e coach. Quello che sicuramente non mancherà è lo scontro tra le squadre. E il gossip? Alessio ha infatti confessato ad Andreas di essere in collera con Ricky perchè l'amico avrebbe parlato male di lui alle sue spalle. Una polemica che, con grande probabilità, continuerà anche nel corso dello speciale. Ma anche i ballerini saranno sicuramente grandi protagonisti nella nuova registrazione di Amici: Giulia Pelagatti, che finora è stata una delle più silenziose, ha avuto una settimana molto particolare. L'abbiamo infatti vista in lacrime e sconfortata da alcune lezioni, in particolare della Celentano, mentre Garrison è sempre più contento della sua crescita: che sia oggi arrivato il momento della svolta per la ballerina? Si prevedono nuove polemiche anche per Andreas Muller ma, molto probabilmente, colui che attirerà maggior attenzione nella puntata sarà Lo Strego. Nel corso della settimana appena trascorsa, il cantante si è lamentato più di una volta per non essersi esibito ultimamente ma, soprattutto, per i brani che gli sono stati assegnati. Da qui sono nati duri scontri con Braga che potrebbero, nella registrazione di oggi, portare a qualche spiacevole conseguenza.

