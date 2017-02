AMORE PENSACI TU / Anticipazioni prima puntata 17 febbraio 2017: i La Neva e i Cordaro, i Carofiglio e i Pellegrini

AMORE PENSACI TU, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 17 FEBBRAIO 2017: LA SERIE - Nuova partenza sul piccolo schermo di Canale 5: a partire da oggi, venerdì 17 febbraio 2017, andrà in onda la nuova fiction Amore pensaci tu, prodotta da Publispei in coproduzione con RTI, che terrà compagnia al pubblico della rete ammiraglia con dieci appuntamenti in prime time. Amore pensaci tu è una fiction incentrata sulla famiglia, e anche sui ruoli che mamma e papà hanno assunto negli ultimi decenni. Ormai, sono davvero tantissimi i papà che si alzano al mattino e si fermano per preparare le colazioni o accompagnare i figli a scuola. Tanti i mariti che si occupano della casa, stirando e magari lavando i pavimenti o i piatti. Non è più così insolito: la mamma non è rimasta l’unica figura ad occuparsi della casa e dei bambini: sono subentrate necessità economiche, si può notare un maggior desiderio degli uomini di essere coinvolti nel percorso di crescita dei propri figli. Anche queste sono le famiglie di oggi ed è proprio questo che Amore pensaci tu racconterà per le prossime dieci settimane. Nel cast sono stati arruolati tantissimi attori molto famosi, suddivisi in quattro famiglie, i Cordaro, i Pellegrini, i Carofiglio, e i La Neve. Andiamo a conoscerli più da vicino.

AMORE PENSACI TU, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 17 FEBBRAIO 2017: I CORDARO E I CAROFIGLIO - Una delle famiglie di Amore pensaci tu, la più numerosa che farà da colonna portante della fiction, è quella dei Cordaro. Al centro delle scene vediamo i due coniugi, Luigi Cordaro e Genna Ragosi, interpretati rispettivamente da Emilio Solfrizzi e Valentina Carnelutti. Lui è risoluto, sempre deciso, e da sempre abituato ad occuparsi dell’azienda edile della famiglia: la moglie Genna, però, lo convincerà a prendersi le sue responsabilità, fermarsi ed occuparsi di Camilla (Bendetta Gargari), un 16enne anarchica che Luigi ha avuto dalla sua seconda moglie. A Margherita (Chiara Cordaro), la figlia maggiore che Luigi ha in Amore pensaci tu, verranno lasciare le redini del cantiere e dell’impresa che è stata di papà. Genna riuscirà finalmente a prendersi qualche libertà in più grazie a questo nuovo ruolo di Luigi, che sarà alle prese anche con Caterina (Miranda Ardovino), l’ultimo nata nella famiglia. Come andrà a finire? Ad Amore pensaci tu ci sono poi i Carofiglio: Francesco Moscati (Fabio Troiano) e Tommaso Carofiglio (Giulio Forges Davanzati) sono una coppia gay, che verrà sconvolta da un dolore profondo: la morte improvvisa della sorella di Tommaso, che lascia una figlia, la piccola Stella (Alessia Manicastri). Saranno proprio Tommaso e Francesco ad occuparsi della piccola, insieme alla madre dell’uomo, un’esuberante e cinica Tina interpretata da Giuliana De Sio. Anche qui, sembra ne vedremo delle belle eccome…

AMORE PENSACI TU, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 17 FEBBRAIO 2017: I PELLEGRINI E I LA NEVE - Sono Filippo Nigro e Giulia Bevilacqua i coniugi della famiglia Pellegrini nella fiction Amore pensaci tu in partenza stasera, venerdì 17 febbraio 2017, sul piccolo schermo di Canale 5. I due - Marco e Anna - si conoscono ai tempi del liceo: alla morte di nonna Penelope, proprio mentre Anna aspetta il secondo bambino, arriva la svolta. È Marco, dunque, a rinunciare alla sua carriera per permettere alla moglie di andare avanti con i suoi impegni professionali in ospedale. La serie ci mostra uno spaccato della famiglia Pellegrini proprio mentre la bimba più piccola, Penelope come la nonna (Giulia Rebeggiani) inizia il suo primo giorno di scuola. Marco, dunque, decide di riprendere a lavorare, ma non è facile inserirsi nuovamente in quel mondo al fianco di colleghi giovani e desiderosi di apparire, come Vittorio (Anal Cappellini) e Jennifer (Giorgia Wurth). L’altro figlio dei Pellegrini è il 16enne Nicola, interpretato da Emanuele Macone. Ultimi, ma non certo per importanza, ad Amore pensaci tu faranno capolino i La Neve. Il nucleo famigliare originale era composto da Jacopo La Neve (Carmine Recano) e Elena, interpretata da Martina Stella, insieme ai loro tre figli i gemelli Leone e Kevin (Leonardo e Jacopo Morandi) e la piccola Zoe. Elena, stufa degli eccessi del marito, giocatore di serie A, decide di lasciarlo e rimane al fianco del procuratore Roberto (Alberto Molinari). Ma Jacopo, in Amore pensaci tu, sarà pronto a tornare in città per riconquistare il cuore di sua moglie: come andrà?

© Riproduzione Riservata.