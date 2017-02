AMORE PENSACI TU / Anticipazioni seconda puntata 24 febbraio: Jacopo vuole riconquistare Elena!

AMORE PENSACI TU, ANTICIPAZIONI 24 FEBBRAIO, SECONDA PUNTATA: JACOPO VUOLE RICONQUISTARE ELENA (OGGI, 17 FEBBRAIO 2017) - La prossima settimana andrà in onda la nuova puntata di Amore pensaci tu, la nuova fiction targata Mediaset che vede protagonisti gli attori Emilio Solfrizzi, Filippo Nigro, Carmine Recano, Giulia Bevilacqua, Fabio Troiano, Valentina Carnelutti, Giulio Forges Davanzati, Margherita Vicario, Martina Stella, Benedetta Gargari, Emanuele Macone e Giuliana De Sio. Il primo episodio di Amore pensaci tu va in onda questa sera, ma sono già uscite alcune indiscrezioni che riguardano la seconda puntata prevista per il 24 febbraio. Il titolo del primo episodio è "Truffati", e vede Luigi alle prese con diversi problemi familiari, cosa che lo costringe a investire Chiara di più responsabilità sul lavoro. Jacopo invece capisce di aver fatto un errore a separarsi da Elena e vuole cercare di tornare nel suo cuore, ma troverà un ostacolo sul suo cammino: Roberto!

AMORE PENSACI TU, ANTICIPAZIONI 24 FEBBRAIO, SECONDA PUNTATA: IL FILM DI FRANCESCO ESCE AL CINEMA (OGGI, 17 FEBBRAIO 2017) - Come al solito, il 24 febbraio andrà in onda una puntata di Amore pensaci tu: il titolo del secondo episodio della serata è Grandi Speranze. Cosa accadrà alle famiglie anticonformiste? Francesco, il compagno di Tommaso, sta finalmente per vedere uscire al cinema il suo film, che è basato sulla storia d'amore tra Anna e Dario. I problemi amorosi di Jacopo, che vuole riconquistare sua moglie Elena (che ha un flirt con Roberto), non accennano a diminuire: adesso è Chiara che si sta innamorando dell'uomo, che però sembra deciso a riconquistare la sua ex moglie. In mezzo a tutti questi drammi amorosi, non poteva mancare quello di Camilla, che ha paura che Emanuele non voglia vederla e stia cercando di evitarla. La serie debutta questa sera su Canale 5, e per Mediaset sarà un po' un banco di prova dato che i suoi ultimi telefilm sono stati un flop clamoroso - a differenza della Rai che ha inanellato un successo dopo l'altro.

© Riproduzione Riservata.