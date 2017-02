ANTONELLA CLERICI, LA CONDUTTRICE DE LA PROVA DEL CUOCO TORNA A OCCUPARSI DI GIOVANI TALENTI MUSICALI SU RAI UNO (STANDING OVATION, 17 FEBBRAIO 2017) - Antonella Clerici è tra le conduttrici più amate di tutta la televisione italiana e stasera, venerdì 17 febbraio 2017, avremo il piacere di ritrovarla in tv nella prima puntata di Standing Ovation, il suo nuovo programma. Con i suoi modi garbati, rassicuranti e morbidi, Antonella Clerici è entrata nel cuore dei telespettatori con il suo programma cult, La Prova del Cuoco. Il suo nuovo programma promette di tenere i telespettatori incollati allo schermo attraverso una ricetta fatta di di tutti i giorni, musica, spettacolo ed emozioni. La trasmissione Standing Ovation si prospetta come un format televisivo che, come si evince dal nome stesso, cercherà di generare tanti caldi applausi e suscitare forti emozioni attraverso il racconto di storie familiari di tutti i giorni. I protagonisti troveranno la serenità perduta e si riconcilieranno cantando assieme un brano musicale, in un karaoke familiare che travolgerà l'intero studio, oltre alla frizzante conduttrice. Non mancheranno ospiti internazionali, personaggi dello spettacolo, della musica, del cinema, del teatro, siparietti comici e quant'altro, in un mix adatto alla televisione nazional popolare del venerdì sera di Rai Uno. Antonella Clerici, con il suo fare da premurosa mamma, è la padrona di casa ideale per accogliere le famiglie, narrare le loro storie e intrattenere con battute e spirito caloroso.

ANTONELLA CLERICI, LA CONDUTTRICE DE LA PROVA DEL CUOCO TORNA A OCCUPARSI DI GIOVANI TALENTI MUSICALI SU RAI UNO: L’APPARIZIONE A SANREMO 2017 (STANDING OVATION, 17 FEBBRAIO 2017) - L’ultima apparizione in tv di Antonella Clerici lontano dagli studi de La prova del cuoco risale a settimana scorsa, quando la conduttrice è stata ospite al Festival di Sanremo 2017. Sul palco dell’Ariston con Maria De Filippi e Carlo Conti, la conduttrice di Standing Ovation ha avuto la possibilità di raccontare la sua nuova trasmissione, anticipandone momenti salienti, dinamiche e colori, sotto gli occhi attenti della platea dell'Ariston e degli spettatori da casa non solo italiani, ma di tutto il mondo. Per congedarsi in maniera simpatica ed informale, dopo l'annuncio del cantante in gara, la Clerici ha proposto ai conduttori della kermesse canora di concedersi un selfie con lei: lo scatto è subito diventato virale e in meno di una settimana ha collezionato oltre 25mila like, clicca qui per vederlo.

© Riproduzione Riservata.