AVANTI UN ALTRO/ La concorrente non porta a casa il premio: chi giocherà oggi, 17 febbraio 2017? Riassunto ultima puntata

AVANTI UN ALTRO, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 17 febbraio 2017) - Paolo Bonolis, oggi venerdì 17 febbraio 2017, guiderà sul piccolo schermo di Canale 5 una nuova puntata di Avanti un altro, insieme al maestro Luca Laurenti e a tutti gli strani personaggi del Minimondo. In attesa di scoprire chi giocherà più tardi, diamo uno sguardo a quello che è successo ieri. Si inizia quindi con la concorrente Simonetta che è proprietaria di un bar, la donna dovrà scegliere un personaggio del Salottino e così seleziona Miss Claudia. La bella ragazza pone la domanda alla concorrente che risponde in modo errato, e quindi va via facendo posto a Rodolfo, proveniente dalla città di Paestum e di 55 anni. Le risposte sono sbagliate e quindi anche questo concorrente deve andare via, a sedersi sullo sgabello è ora Mariuccia che prima di giocare racconta un bel pò della sua vita. I due conduttori fingono di starla a sentire annoiandosi, poi è la volta delle domande, a cui purtroppo la concorrente non risponde in maniera giusta e si prosegue con un nuovo giocatore. Filippo da Bari è pronto a rispondere al quesito del personaggio del Salottino e lui sceglie Brazil, così la ballerina brasiliana si avvicina al centro dello studio. Una volta effettuato la domanda però, la risposta che il concorrente dà è errata, ciò lo auto elimina dal gioco e deve andare via per fa posto ad un altro. Tocca a Roberto, 50nne che è accompagnato in studio dalla moglie e dalla figlia, a lui spettano le domande intitolate Bonoris-san. A questo punto i due conduttori, ossia Bonolis e Laurenti, devono indossare le parrucche da lottatori di sumo: il concorrente riesce a dare risposte esatte e così può scegliere il pidigozzo. La cifra all'interno è 25 mila euro e va avanti con altre domande, prima però entra la Bonas, la bella Laura Cremaschi, Roberto dà due risposte errate e quindi perde. Siccome nessun concorrente è diventato campione, entrano quelli che hanno giocato e scegliendo un pidigozzo a testa si deciderà chi giocherà per le domande finali. La cifra più alta è nelle mani di Mariuccia con 30 mila euro, quindi a sedersi sullo sgabello sarà lei con un montepremi di 130 mila euro, come in ogni puntata saranno 21 le risposte errate da dare per altrettante domande. Avrà a disposizione 250 secondi dove gli ultimi 100 andranno a scalare 1000 euro dai 100 mila rimasti. Una volta arrivati alla cifra di 30 mila euro, avrà la facoltà di frizzare. Paolo Bonolis parte con le domande ma la concorrente non si mostra molto brava nella risposte, così arrivata a quota 29 mila euro, il conduttore frizza al posto suo. Si va alla rilettura delle domande ma dopo poco ricommette l'errore e quindi la gara finisce, la puntata di oggi volge al termine.

© Riproduzione Riservata.