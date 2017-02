Andreas Muller/ Amici 2017, dentro o fuori? Il momento della verità si avvicina. Ecco perchè (Oggi, 17 febbraio)

ANDREAS MULLER VERSO IL SERALE, IL BALLERINO RIUSCIRA' A CONVINCERE I PROFESSORI DI AMICI 2017? - Amici 2017 torna in studio oggi per una nuova registrazione in cui Andreas Muller potrebbe essere protagonista. In questa settimana il ballerino di Amici ha avuto a che fare con nuove crisi, tonfi e coreografie che lo hanno messo davvero a dura prova e questo fa tremare i fan. Il ballerino è tornato nella scuola dopo il triste finale dello scorso anno e questo non è piaciuto molto ai professori del programma. Tranne Veronica Peparini che lo ha accolto a braccia aperte, gli altri hanno accusato il ballerino di aver "rubato" il posto a qualcuno che ne aveva veramente bisogno. Andreas ha avuto la sua occasione e dalla sua uscita di Amici è riuscito a lavorare tra eventi e lezioni in alcune scuole di ballo. Il ballerino non è convinto di questo e vuole avere l'occasione che ha perso lo scorso anno per via dell'incidente e dell'uscita di scena conseguente. Da allora, però, la sua strada è stata in salita e tra lacrime e sudore solo nello scorso pomeridiano è riuscito a vedere la luce alla fine del tunnel con l'arrivo di alcuni complimenti da parte della commissione dopo una sua bellissima esibizione. Adesso il ballerino si trova al bivio, così come i suoi compagni. Il serale si avvicina e non tutti arriveranno alla fase finale per esibirsi e tentare il tutto per tutto per ottenere la vittoria. Andreas Muller sarà uno dei ballerini che arriverà al serale oppure no? Lui è ancora pronto al confronto finale ma se i professori continueranno a metterlo alla prova e "punirlo" non è detto che le porte del serale si apriranno anche per lui.

