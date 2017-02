Avanti un altro/ La signora Mariuccia scivola e cade in diretta

Avanti un altro. la signora Mariuccia viene ripescata ma scivola e cade a terra in diretta (oggi 16 febbraio 2017) - Divertentissima la partecipazione dall signora Mariuccia ad Avanti un altro! che, proprio sul finale, è scivolata e caduta in terra. Si è presentata raccontando un pò della sua vita e delle sue passioni "Sono appassionata di trattori e più sale l'età più aumentano i cavalli dei motori. Coltivo erbe mediche e soprattutto foraggio essiccato" ha raccontato la signora Mariuccia ai divertiti Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Alla concorrente è toccato mettersi alla prova con la musica e, nello specifico, continuare delle canzoni; purtroppo la signora non è riuscita nella prova e con due risposte esatte e due sbagliate ha dovuto lasciare la postazione ma non prima un altro siparietto simpatico, visto che si è poi fatta aiutare da Bonolis e Laurenti nel scendere dallo sgabello, per lei, troppo alto. Ma la fortuna ha girato dalla sua parte, visto che nessun concorrente è riuscito a vincere e a prendere posizione alla postazione del campione. Si è quindi giunti al ripescaggio e, dopo che ogni concorrente ha pescato un pidigozzo, è stata proprio la signora Mariuccia ad accaparrarsi la somma più alta e a diventare la nuova campionessa di gionata. Pecca però che, proprio prima di dare il via alla prova finale, è scivolata candendo e lasciando Bonolis senza parole e preoccupato per la corpulenta concorrente che si è poi rialzata e ha iniziato il gioco finale senza, purtroppo, riuscire a vincere.

