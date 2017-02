Beautiful / Anticipazioni puntata 18 febbraio: Eric e Quinn sulla bocca di tutti! Il gossip impazza a Los Angeles

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 18 FEBBRAIO: TUTTI SANNO DI ERIC E QUINN! - Si conclude oggi la programmazione settimanale di Beautiful, che anche il sabato va in onda a partire dalle ore 13:40, facendo da traino ad Amici di Maria De Filippi. Anche nel giorno pre-festivo, però, non potranno mancare le conseguenze degli intrighi di Quinn Fuller, la cui relazione con Eric diventerà ben presto di dominio pubblico. Dopo che Steffy ha informato Thomas al telefono, lui ne ha parlato con Ridge, il quale a sua volta oggi renderà partecipe anche Brooke di questa terribile novità. Solo poche puntate fa i coniugi Spencer si erano detti felici nel caso in cui Eric si innamorasse di un'altra donna, ma non pensavano alla dark lady! Al contrario, ripensando al legame di un tempo del padre con Sheila Carter, Ridge e la famiglia al gran completo penserà che possa essere questo l'inizio di nuovi problemi. Eric si fa sempre conquistare da donne forti e anche se per ora ha deciso di allontanare la Fuller, tutto potrebbe cambiare in futuro. Si tratterà di una dichiarazione realistica?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 18 FEBBRAIO: ACCORDO MILIONARIO PER KATIE? - La puntata di Beautiful del sabato riporterà l'interesse sulla fine del matrimonio tra Katie e Bill. Dopo avere preso accordi in merito al piccolo Will, per la coppia arriverà anche il momento di spartirsi le proprietà di famiglia, nonché il denaro accumulato durante gli anni della loro unione. Dollar Bill farà la sua offerta alla moglie proponendole, in cambio di un divorzio veloce, la casa nella quale hanno abitato insieme (un tempo appartenuta a Taylor), diverse automobili e la 'piccola' cifra di 50 milioni di euro. Forse Katie avrebbe desiderato qualcosa in più come ricompensa per l'ennesimo tradimento del marito, comunque sia pare che deciderà di accontentarsi soltanto di questi 50 milioni e della custodia congiunta di Will. Sembra un bell'inizio per riprendere in mano le redini della sua vita, lontano dall'uomo che l'ha fatta soffrire. Resta da chiedersi quale sarà il futuro per la nuova ricca e single Logan: aprirà presto il suo cuore ad un nuovo amore?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 18 FEBBRAIO: STEFFY E WYATT AI FERRI CORTI - Si conclude domani un'avvincente settimana di programmazione di Beautiful quasi completamente concentrata sugli intrighi di Quinn Fuller. La donna è stata scoperta in quel di Montecarlo e la sua relazione con Eric è diventata di dominio pubblico, mandando Steffy su tutte le furie. E mentre il patriarca Forrester sembrerà essere convinto di avere fatto la scelta giusta chiudendo la sua relazione con la gioielliera, a farne le spese per questo errore potrebbe essere molto presto il matrimonio degli Statt. Steffy continuerà ad essere furiosa con il marito, colpevole di giustificare sempre e comunque la madre, non riuscendo a tenerla lontana dalle loro vite e da quelle dei loro cari. La figlia di Ridge continuerà ad essere furiosa e agitata, al punto da mettere in discussione il loro matrimonio: o Quinn starà lontana dalla loro vite una una volta per tutte, o la loro unione giungerà irrimediabilmente al termine. Colei che li ha voluti insieme, decreterà anche la fine del legame tra Steffy e Wyatt?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 18 FEBBRAIO: THOMAS DELUSO DA CAROLINE? - Archiviati i problemi tra Steffy e Wyatt, che difficilmente potranno andare ancora avanti in questo modo, nella puntata di Beautiful di domani terrà banco anche un'altra querelle Forrester - Spencer. I protagonisti in questo caso saranno Thomas e Caroline che, come già avete potuto vedere negli episodi precedenti, discuteranno del possibile scandalo legato alla paternità di Douglas. Caroline renderà nota la sua decisione affermando di volere allontanarsi da Los Angeles recandosi a New York in attesa che le critiche della stampa abbiano fine, mentre Thomas si dirà di parere del tutto contrario: ha lottato troppo per avere nella sua vita Douglas e ora non intende allontanarsi da lui. Ma le preghiere e le richieste del rampollo Forrester non andranno a buon fine: Caroline si appresterà a partire, lasciando Thomas in balia delle sue solite stagiste e di qualche modella desiderosa di avere un uomo ricco nel suo letto...

