BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntate americane e italiane: Bill vuole distruggere il nuovo progetto degli Spectra

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: BILL INTEDE DISTRUGGERE LE SPECTRA - Sono davvero succose le anticipazioni che giungono in merito alle puntate di Beautiful che andranno in onda la prossima settima. Da esse si trova la conferma, anche se solo parziale, di quelli che erano i sospetti iniziali riguardo un possibile coinvolgimento di Bill con il clan Spectra. Eppure le modalità di questo rapporto saranno ben diverse di quanto immaginato in un primo momento: il magnate dell'editoria, infatti, non vorrà aiutare le parenti di Spectra a ricreare la casa di moda, che potrebbe diventare rivale della Forrester Creations. Al contrario vorrà distruggere questo progetto, per impossessarsi del palazzo in cui l'azienda ha sede. Ricordiamo infatti che C.J. ha dato alla zia e alla cugina solo sei mesi di tempo per ricostruire il marchio Spectra, affermando che trascorso tale periodo lui venderà l'immobile a Bill Spencer. Quest'ultimo quindi non sarà disposto ad attendere il tempo pattuito? O riuscirà a sorprenderci, finendo per tendere la mano in maniera imprevedibile alle nuove 'rosse' della soap americana?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZINI 17 FEBBRAIO: STEFFY VUOLE CHIUDERE CON WYATT? - La scoperta della relazione clandestina tra Quinn ed Eric potrebbe avere delle rapide conseguenze nel matrimonio di Steffy e Wyatt. Nella puntata di Beautiful, che Canale 5 trasmetterà oggi a partire dalle ore 13:40 circa, la Forrester sarà ancora molto arrabbiata e confusa per quanto accaduto tra il nonno e l'odiata gioielliera. Per questo dopo avere inveito per l'ennesima volta nei confronti della suocera, sposterà il mirino della sua rabbia. Sarà Wyatt, infatti, a subire i rimproveri di Steffy: lui avrebbe dovuto proteggerla e tenere lontana la madre da tutta la famiglia Forrester, come le aveva promesso. Ma non ha fatto nulla di quello che aveva dichiarato, al contrario sembrerà quasi difendere la madre per quanto accaduto. Per questo, forse per la prima volta dalle nozze, Steffy metterà in discussione l'unione con il marito, facendogli capire che non potrà andare avanti in questo modo. Solo allora Wyatt sarà protagonista di una nuova grande promessa: Quinn non sarà più una minaccia, sarà lui stesso ad allontanarla dalle loro vite. Come si potrà credergli?

