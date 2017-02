BELEN RODRIGUEZ / News: Stefano De Martino ha tradito la showgirl? Lei rinasce con Andrea Iannone (oggi, 17 febbraio 2017)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA RINASCITA DELLA SHOWGIRL TRA LE BRACCIA DI ANDREA IANNONE (OGGI, 17 FEBBRAIO 2017) - Belen Rodriguez anche lontana dagli schermi televisivi è sempre alla ribalta: come mai? Il suo nome funziona e, rende anche di più se accostato quotidianamente alla parola "gossip". Ecco quindi che, ogni gesto, ogni video, ogni scatto fotografico con Andrea Iannone, finisce per forza di cose nella "prima pagina" della cronaca rosa. Dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, la showgirl argentina si è lasciata conquistare dalla serrata corte di Andrea Iannone, giovane pilota di MotoGp che l'ha conquistata ad Ibiza durante il corso della passata estate. Andrea e Belen venivano spesso fotografati ma lui era considerato solo l'amico del fratello poi, come una perfetta storia adolescenziale, l'amico si innamora della sorella e la conquista. Per tutta l'estate Belen è stata al centro del gossip e, i settimanali la volevano ancora al fianco di Marco Borriello ma invece con lui, dopo una lunga storia d'amore è rimasta solo una bella amicizia. Ultimamente però, la sua storia sentimentale è balzata ancora agli onori delle cronache, così come riporta gentevip.it che, citando "Chi", parla di tradimenti durante il matrimonio. Stefano De Martino infatti, avrebbe tradito la showgirl argentina durante la loro unione e, nonostante i tentativi di salvare il matrimonio, la coppia poi si è separata. Per Belen, dopo mesi di sofferenza poi, è tornata la felicità tra le braccia di Andrea Iannone tanto che, le foto ed i video durante San Valentino, hanno aperto il cuore dei fan che l'hanno ritrovata nuovamente felice ed innamorata. Naturalmente però, per la felicità dei fan arriva anche l'insofferenza degli haters che accusano la showgirl di volere condividere ogni aspetto della sua vita sui social network. Belen però, ha finalmente voltato pagina e, dopo le delusioni d’amore precedenti, un po’ di ristoro tra le braccia di Andrea non potrà che farle bene.

