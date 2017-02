CASA MIA, CASA MIA/ Su La7 il film con Renato Pozzetto Paola Onofri e Gianfranco Augias (oggi, 17 febbraio 2017)

CASA MIA, CASA MIA...., IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 17 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Casa mia... casa mia..., il film in onda su La7 oggi, venerdì 17 febbraio 2017 alle ore 21.30. Una pellicola itaiana di genere commedia realizzata nel 1988 ed è stata diretta da Neri Parenti, nel cast sono presenti Renato Pozzetto, Paola Onofri, Gianfranco Augias, Patrizia Loreti, Athina Cenci, Antonio Allocca, Clarissa Burt e Antonello Fassari. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

CASA MIA, CASA MIA...., IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 17 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Siamo a Milano, qui vive un uomo di nome Mario Bartoloni (Renato Pozzetto) che lavora come impiegato nella prestigiosa e lussuosa catena Cartier. Tuttavia a Mario viene chiesto di trasferirsi nella sede di Roma in seguito ad uno scambio con il collega Marini con il quale si accorda per scambiarsi anche le rispettive abitazioni. Tutto è pronto per il suo trasferimento a Roma, Mario è molto entusiasta, ma quando arriva nella città capitolina si accorge che è stato truffato in quanto il palazzo nel quale vi era il suo appartamento è stato messo sotto sfratto dalla sua proprietaria, la ricca contessa Salviati (Athina Cenci). Il povero Mario si ritrova quindi senza una casa e non avendo altra possibilità riceve in un primo momento ospitalità dal proprio collega Aldo ma poi quest’ultimo si stanca di lui e lo caccia di casa. Mario decide allora di provare a sedurre la sua collega Elvira (Patrizia Loreti) ma senza alcun risultato essendo la donna già impegnata. Senza altro posto dove stare Mario inizia a vivere nel negozio dove lavora, ma quando viene scoperto, il direttore della filiale non può far altro che licenziarlo. Ora per lui la situazione è ancora più negativa non avendo non solo la casa ma anche un lavoro. Quasi senza volerlo l’uomo inizia a truffare una persona che è in cerca di una casa, da qui ha inizio la nuova vita di Mario che ben presto si trasforma un astuto truffatore riuscendo a racimolare una cospicua somma di denaro che gli permette di comprare l’appartamento che ha in mente. Nel frattempo conosce e si innamora di Marina (Paola Onofri) ma quando quest’ultima scopre la provenienza dei suoi soldi lo lascia immediatamente. Mario però è intenzionato a riconquistarla, così prima acquista la palazzina dalla contessa Salviati e poi sventa un colpo di alcuni speculatori. Marina a questo punto torna da lui, si sposano e poi ritornano a Milano dove Mario si riappropria della sua vecchia casa.

