CODICE SWORDFISH/ Su Iris il film con John Travolta e Hugh Jackman, alla regia Dominic Sena (oggi, 17 febbraio 2017)

CODICE: SWORDFISH, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 17 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Codice: Swordfish, il film in onda su Iris oggi, venerdì 17 febbraio 2017 alle ore 23.25. Una pellicola di genere azione prodotta in America nel 2001 e diretta dal regista Dominic Sena, nel cast sono presenti i seguenti attori Don Cheadle, Sam Shepard, Vinnie Jones, Drea De Matteo e Rudolf Martin. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

CODICE: SWORDFISH, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 17 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di un uomo di nome Stanley Jobson (Hugh Jackman), di professione hacker, che ha trascorso l’ultimo periodo della sua vita in prigione. Ora essendo passati ben due anni, Stanley è finalmente in libertà vigilata. Tuttavia però questa situazione crea non pochi dispiaceri a Stanley in quanto non può in alcun modo entrare in contatto con sua figlia Holly (Camryn Grimes) in quanto è stata affidata all’ex moglie Melissa (Drea de Matteo) che però ha anche lei dei problemi essendo alcolizzata. Tuttavia in questo periodo Melissa sembra aver ritrovato la normalità con un nuovo matrimonio. Un giorno Stanley, proprio per le sue abilità informatiche, viene contattato da una donna di nome Ginger Knowles (Halle Berry) che insieme al suo compagno Gabriel Shear (John Travolta), gli propongono un’importante e proficua collaborazione. Stanley dovrà rubare dei soldi su di un conto entrando in un sistema informatico, in cambio avrà dieci milioni di dollari. Di fronte ad una simile offerta Stanley non può che accettare anche perché spera in cuor suo di avere l’affidamento della figlia Holly. Mentre Stanley inizia a svolgere il lavoro per cui è pagato profumatamente viene a conoscenza che Gabriel è il capo di un’associazione nata per attaccare tutti coloro che minacciano l’Americana e che invece Ginger è in realtà un agente segreto. Quando però quest’operazione salta a causa di una serie di vicissitudini, Stanley viene a sapere che la sua ex moglie e il marito attuale sono stati uccisi, mentre la figlia è stata rapita. Capisce che si è trattato di Gabriel che vuole minacciarlo affinché partecipi ad una rapina all’interno di una banca. Qui dopo una serie di peripezie e di problemi, Stanley riesce a salvare la propria adorata Holly ricevendo anche l’affidamento mentre Ginger e Gabriel muoiono su di uno yatch a seguito di una esplosione.

