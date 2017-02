Carlo Conti (non) bacia Mika/ Voci da Sanremo 2017: il conduttore avrebbe rifiutato la gag in risposta a Maria De Filippi

SANREMO 2017, "Carlo Conti ha rifiutato la gag del bacio con Mika che doveva essere in risposta la bacio tra la De Filippi e Robbie Williams". Indiscrezione vera? - Un nuovo mistero spunta oggi sul Festival di Sanremo 2017 e riguarda il conduttore Carlo Conti. È il settimanale Chi a lanciare, nel suo ultimo numero, un'indiscrezione riguardante una gag che sarebbe dovuta arrivare nel corso dell'ospitata di Mika. "Durante l'ospitata di Mika - si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini - era prevista, come gag (in risposta a quello tra Maria e Robbie Williams), il bacio tra l'artista e Carlo Conti, ma il conduttore si è rifiutato". Un colpo di scena che apre inevitabilmente una nuova pagina di gossip sulla kermesse canora che potrebbe tuttavia essere contestato da Carlo Conti. Chi ha seguito il Festival di Sanremo 2017 (ma anche coloro che non l'hanno seguito) avranno sicuramente visto la scena del bacio a sorpresa tra Maria De Filippi e il cantante Robbie Williams, suggerito proprio da Carlo Conti all'insaputa della conduttrice di Canale 5.

SANREMO 2017, nuovo giallo sul Festival: Carlo Conti risponderà all'indiscrezione lanciata da Chi? - Proprio in risposta a questo bacio, che tanto ha divertito il web, sarebbe dovuto arrivare il bacio anche tra il noto cantante Mika e Carlo Conti. L'indiscrezione sarà vera? Si tratta comunque di un nuovo giallo che si va ad aggiungeri a quelli che finora hanno caratterizzato la 67esima edizione del Festival di Sanremo e continuano ancora a farlo, come l'esclusione prima della finale di Gigi D'Alessio e Albano Carrisi. Soprattutto in questo caso anche la polemica non accenna ad arrestarsi. Tuona ancora infatti il cantante pugliese che, al settimanale Oggi, ha dichiarato: Al Bano tuona contro Sanremo: "Sono stato vittima di un’ingiustizia. Tutta colpa dell'invidia. Bisogna essere sordi per non capire la grandezza della canzone che ho presentato", ma non si è fermato qui, visto che ha ancora aggiunto "Hanno mandato via quattro grandi nomi della musica italiana, come me, Gigi D’Alessio, Ron e Giusy Ferreri. La verità è che questa eliminazione serviva a fare notizia in un festival dove non succedeva nulla". Non ci resta che attendere la risposta di Carlo Conti sull'indiscrezione che lo vede protagonista.

