Dalila Iardella / La fidanzata di Francesco Gabbani, rasata e tatuata: “io spaccai due chitarre”. Le dichiarazioni a Pomeriggio Cinque

DALILA IARDELLA, LA FIDANZATA DI FRANCESCO GABBANI OSPITE DA BARBARA D’URSO: QUATTRO ANNI TRA AMORE E QUALCHE LITE (POMERIGGIO CINQUE , 17 FEBBRAIO 2017) - Ha tagliato i lunghi capelli che abbiamo visto nell'unica foto resa nota e diffusa sul web la bella Dalila Iardella, ormai nota fidanzata di Francesco Gabbani. Per la prima volta in tv pronta a parlare del suo fidanzato nonchè vincitore del Festival di Sanremo 2017, Dalila si è presentata con i capelli rasati pronta a svelare a Barbara D'Urso qualche dettaglio in più della storia con Francesco, che la conduttrice, scherza, ormai continua a chiamare Stefano e finisce per decidere di chiamarlo sempre Francesco Stefano Gabbani. Dalila ha raccontato del particolare rapporto con Francesco, fatto di alti e bassi, di molte litigate e di altrettante riconciliazioni. I due convivono da 4 anni ormai, ed è stato proprio Francesco a svelare, in una recente intervista, che: "Le liti tra noi spesso si concludevano con lei che usciva di casa urlando. Io mi calmavo, ma ci volevano ore e le telefonavo chiedendole dove fosse. Poi tornava a casa. Abbiamo rischiato di lasciarci più volte, lei mi urlava ‘Guarda che se me ne vado tu rimani solo, perché non so chi altra ti può sopportare come faccio io'. Dopo quattro anni di convivenza, ora mi torna difficile pensare alla mia vita senza Dalila al mio fianco. Se oggi sono più sereno, buona parte del merito è suo".

DALILA IARDELLA, LA FIDANZATA DI FRANCESCO GABBANI OSPITE DA BARBARA D’URSO: PARLERÀ DELLE MISURE DEL VINCITORE DI SANREMO? (POMERIGGIO CINQUE , 17 FEBBRAIO 2017) - Dopo aver fatto ballare i genitori di Francesco Gabbani al ritmo di Occidentali’s Karma, Barbara D’Urso intervista la fidanzata del vincitore di Sanremo, Dalila Iardella a Pomeriggio 5. Con la musa dell’artista la conduttrice ha parlato della passione di lei per i tatuaggi e anche di quella di Francesco, innamoratissimo di lei. Dalila ha ammesso che ormai anche il suo fidanzato si è accorto di essere un sex symbol ma la D’Urso ha preferito non chiederle delle indiscrezioni sulle sue misure, limitandosi a commentare le voci con un “beata te”. La padrona di casa ha ricordato che il cantante ha ammesso in un’intervista di aver spaccato una chitarra al termine di una litigata di Dalila e di essere rimasto piacevolmente sorpreso dal fatto che nemmeno davanti a un gesto del genere la sua musa avesse deciso di lasciarlo. I due però sono proprio anime gemelle perché, come rivelato da Dalila, in quell’occasione lei di chitarre ne spaccò addirittura due. La Iardella racconta anche come nacque l’idea della scimmia sul palco dell’Ariston: “Eravamo a pranzo e lui semplicemente disse che voleva una scimmia sul palco. Quando gli chiesi se non pensava alle critiche degli animalisti lui spiegò che sul palco voleva qualcuno vestito da scimmia”.

