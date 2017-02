Emilio Solfrizzi / È Luigi Cordaro, protagonista della fiction Amore pensaci tu

AMORE PENSACI TU, EMILIO SOLFRIZZI PROTAGONISTA DELLA FICTION (OGGI, 16 FEBBRAIO) - Emilio Solfrizzi torna protagonista di una fiction in prima serata per Canale 5. Lo troveremo in Amore pensaci tu che va in onda dal 17 febbraio sull'ammiraglia Mediaset. Soffrizzi interpreta Luigi Cordaro, uomo risoluto che prende di petto le situazioni. Ha una relazione con Gemma, dalla quale ha avuto una bambina mentre ha due figlie adolescenti, Chiara e Camilla avute da due precedenti matrimoni finiti male. Come padre non accetta compromessi ed è completamente dedito al lavoro. Luigi ha un rapporto conflittuale con Chiara, la quale ha deciso di seguire la carriera del padre nell'impresa edile. Durante la fiction lo vedremo cercare di recuperare il rapporto difficile con la figlia Camilla che resterà incinta.

AMORE PENSACI TU, EMILIO SOLFRIZZI NEL CAST (OGGI, 18 FEBBRAIO )- Emilio Solfrizzi è protagonista della fiction Amore pensaci tu ma l'attore vanta un curriculum di tutto rispetto. Ha esordito nel 1995 in Selvaggi di Carlo Vanzina. In seguito recita in Matrimoni, El Alamein-La linea di fuoco e nella terza stagione di Love Bugs. Trova grande successo con la fiction Tutti pazzi per amore su Rai Uno e alla fine degli anni 2000 approda più volte al cinema con Fausto Brizzi in Maschi contro femmine e Femmine contro Maschi. In seguito è la volta di Se sei così ti dico sì al fianco di Belen Rodriguez. Nel 2009 ha tentato anche la carriera politica partecipando alla campagna elettorale a sindaco di Bari di Michele Emiliano.

AMORE PENSACI TU, LA NUOVA FICTION DI CANALE 5 (OGGI, 16 FEBBRAIO) - Amore pensaci tu è prodotta da Pubispei e diretta da Francesco Pavolini e Vincenzo Terracciano. Si concentra sulla storia di quattro papà all'interno di famiglie in cui i ruoli sono drasticamente invertiti. Nel cast ritroviamo, oltre a Solfrizzi, anche Filippo Nigro e Giulia Bevilacqua che interpretano Marco e Anna, Fabio Troiano e Giulio Forges Davanzati nei panni di Francesco e Tomaso, una coppia gay ma anche Martina Stella e Margherita Vicario. La serie tv ci mostra la redinizione dei rapporti e dei compiti all'interno di un nucleo famigliare, con equilibri in bilico di fronte alla quotidinità e va in onda dal 17 febbraio per un totale di 10 puntate.

© Riproduzione Riservata.