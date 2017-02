Emma Marrone / A 360 gradi a l'Intervista di Maurizio Costanzo: la famiglia e il successo. E se Stefano De Martino suona alla porta…

EMMA MARRONE A 360 GRADI, IL RUOLO DI AMICI, STEFANO DE MARTINO FERITA ANCORA APERTA (L'INTERVISTA DI MAURIZIO COSTANZO) - Emma Marrone sbarca su Canale 5 per l'intervista nel salotto televisivo di Maurizio Costanzo. La cantante salentina accontenta il suo pubblico e risponde alle domande del noto conduttore tv in un vis à vis molto interessante. Durante la serata vengono rivisitate tutte le tappe della vita professionale e sentimentale di Emma Marrone. Si parla degli inizi della sua carriera, di battaglie sociali e di gossip. Il momento più atteso dai fan era sicuramente quello che riguardava Stefano De Martino, ma Emma è stata abile nel dribblare le domande scomode: "Ciò che è successo me lo tengo per me, non rispondo qui in televisione". Nessun riferimento quindi a Belen Rodriguez, diventata poi la nuova fidanzata di Stefano. Nell'intervista si è accennato anche ad uno dei momenti più difficili che la Marrone ha affrontato nella sua vita, ovvero quando ha dovuto fare i conti con la malattia. La cantante salentina ha sottolineato l'importanza della prevenzione per sconfiggere il cancro, poi ha preferito voltare pagina tornando alla sua passione: "Il palco mi manca sempre, io senza la musica non so proprio stare".

