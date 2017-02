FABRIZIO CORONA / News: Foto, mazzo di rose rosse per Silvia Provvedi mentre Belen racconta di averlo sognato (oggi, 17 febbraio 2017)

FABRIZIO CORONA, NEWS: FOTO, SILVIA PROVVEDI MANDA UN MESSAGGIO E LUI RISPONDE CON UN MAZZO DI ROSE ROSSE (OGGI, 17 FEBBRAIO 2017) - Ieri per Fabrizio Corona è stata una giornata importante poiché si è volta la prima udienza del processo a suo carico dopo la falsa partenza dello scorso gennaio. Nel frattempo, Silvia Provvedi continua a regalare al popolo della rete grandi dimostrazioni di amore verso il suo fidanzato. Proprio in occasione di San Valentino infatti, la sorella mora del duo de Le Donatella, ha avuto modo di condividere un romantico pensiero per l'ex re dei paparazzi: "In queste giornate spesso non trovi le parole giuste per descrivere tutto ciò che hai dentro... si rischia sempre di risultare "patetici o banali" rispetto a ciò che davvero si prova... ma tutto ciò che importa è seguire sempre il cuore e Amare per davvero!! perché L'AMORE VERO non conosce ostacoli e ti rende capace di Superare Tutto.. SEMPRE!". Il messaggio di Silvia sembra proprio essere arrivato al destinatario che ha ricambiato facendogli recapitare un mazzo di rose rosse che - anche in questo caso - sono state prontamente condivise su Instagram: "Sorprese che scaldano il cuore...", ha scritto la Provvedi. Nel frattempo, parlando delle donne che fanno (ed hanno fatto) parte della vita di Fabrizio Corona, emerge nuovamente Belen Rodriguez, la showgirl argentina che ha vissuto con l’imprenditore catanese un folle quanto spericolato amore. La conduttrice di “Tu si que vales”, intervistata per il settimanale “Sette” ha avuto modo di citare l’ex fidanzato affermando che Corona la conosce moltissimo. Tra le altre cose, Belen ha raccontato anche di averlo sognato: “L’ho sognato proprio questa notte. Ho sognato che usciva dal carcere e io ero sopra le spalle di Andrea, a cavalluccio, e ridevo e avevo i capelli tutti arruffati, biondi dal sole. Fabrizio mi guardava dalla macchina, mi faceva segno che andava bene e sorrideva a cinquanta denti nel vedermi contenta. Poi andava via”. Nel frattempo però, se volete visionare lo scatto di Silvia Provvedi con il mazzo di fiori potete cliccate qui.

