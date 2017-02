GIANNI SPERTI, AMORE SEGRETO/ Uomini e Donne, "abbandona" Tina Cipollari per una fidanzata giovane e carina? La foto sui social...

GIANNI SPERTI, AMORE SEGRETO: SUI SOCIAL L'INDIZIO DI UNA NUOVA LIAISON? (oggi, 17 febbraio 2017) - Gianni Sperti ha trovato l'amore? Secondo i tanti fan che ogni giorno seguono con attenzione il suo profilo, sì. A molti di loro, infatti, non è sfuggito un piccolo dettaglio postato dal ballerino e opinionista di Uomini e Donne qualche giorno fa, quando, in occasione della festività dedicata agli innamorati, ha condiviso su Instagram una romantica tavola apparecchiata per due. Questa foto, che è stata presa d'assalto dai suoi numerosissimi follower, ha scatenato la curiosità del mondo del gossip, che già da tempo aveva intuito la possibilità che Sperti fosse sentimentalmente coinvolto in una relazione di tipo sentimentale. Secondo i rumors delle ultime ore, il ballerino starebbe infatti vivendo un amore segreto, tenuto lontano dalle telecamere poiché la persona in questione, dotata grande fascino, sarebbe molto più giovane di lui. Gianni Sperti, dopo anni nel salotto di Uomini e donne, ha finalmente incontrato la persona giusta? Sui social tutto tace e, a parte la romantica immagine dedicata a San Valentino, gli aggiornamenti postati da Gianni Sperti sembrano quasi suggerire l'opposto, come questa sua foto, la cui didascalia rivela l'importanza di una vita da single: "La meditazione è l’arte di vivere con se stessi. Non è altro che questo: l’arte di essere gioiosamente soli.", scrive Sperti per accompagnare il suo scatto, è solo un modo per mettere a tacere tutti i pettegolezzi sul suo conto?

