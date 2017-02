GODZILLA/ Su Italia 1 il film con Elizabeth Olsen, Aaron Taylor-Johnson e Bryan Cranston, alla regia Gareth Edwards (oggi, 17 febbraio 2017)

GODZILLA, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 17 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Godzilla, il flm in onda su Italia 1 oggi, venerdì 17 febbraio 2017. Una pellicola d'azione prodotta negli Stati Uniti d'America nel 2014 diretta da Gareth Edwards (Rogue One: A Star Wars story, End day, Factory Farmed) ed interpretata da Elizabeth Olsen (Avengers: Age of Ultron, Oldboy, Silent house), Aaron Taylor-Johnson (Kick Ass, Anna Karenina, Animali notturni) e Bryan Cranston (All the way, Argo, Total recall - Atto di forza). I due attori protagonisti di Godzilla, Elizabeth Olsen e Aaron Taylor-Johnson, hanno già recitato insieme nel film Avengers: Age of Ultron, dove interpretano i due fratelli dotati di superpoteri Scarlet e Quicksilver, prima avversari degli Avengers e poi preziosi alleati. Il primo film di Godzilla è stato realizzato nel 1954, quando il Giappone era ancora sconvolto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e dallo sgancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. La forte paura delle radiazioni contaminò rapidamente l'immaginario nipponico, creando una generazione di grandi mostri creati da esperimenti o incidenti atomici. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

GODZILLA, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 17 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Nel 1954 a seguito dei test atomici americani, nell'Oceano Pacifico viene avvistato per la prima volta Godzilla, un gigantesco lucertolone. Le nazioni del mondo, incapaci di far fronte al mostro, creano M.O.N.A.R.C.H., un'associazione con il compito di monitorare Godzilla e tenerlo nascosto al mondo. Nel 1999 nelle Filippine vengono scoperte delle crisalidi fossili di grandi dinosauri, una delle quali si è schiusa di recente liberando il gigante che ospitava. A Tokyo un segnale elettromagnetico di origine sconosciuta causa un forte terremoto che danneggia una centrale nucleare. Fra le vittime del sisma c'è la moglie di Joe Brody (Bryan Cranston). Quest'ultimo scopre che le vere ragioni del sisma sono tenute nascoste dalle autorità, ma decide di indagare per conto proprio per far luce sulla vicenda che ha portato via sua moglie. Dopo 15 anni, oggi, Joe non ha ancora perso le speranze. Ad aiutarlo nella sua ricerca della verità c'è il figlio, Ford Brody (Aaron Taylor-Johnson), ormai diventato adulto e membro dei navy seals. Proprio mentre i due sono in Giappone, nella loro vecchia casa nella zona chiusa in seguito al terremoto perchè zona contaminata dalle radiazioni, la crisalide posseduta dal M.O.N.A.R.C.H. nella vicina centrale nucleare, chiusa da 15 anni, si schiude rivelando la bestia che custodiva e scatenando un nuovo impulso elettromagnetico in grado di mettere in ginocchio tutto il Giappone.

© Riproduzione Riservata.