Gianfranco D'Angelo oggi/ Striscia La Notizie, l'attore 80enne torna al teatro con...Paola Caruso!

GIANFRANCO D'ANGELO, l'attore 80enne torna al teatro con "Quattro donne e una canaglia". Con lui anche la Bonas Paola Caruso - Gianfranco D'Angelo a 80 anni torna a teatro con lo spettacolo "Quattro donne e una canaglia". Il noto attore è tornato in tv, a Striscia la notizia, per presentare in anteprima lo show con il quale va in scena dal 17 febbraio al 26 febbratio. Accanto a Gianfranco D'Angelo troviamo quattro donne d'eccezione: la grande Marisa Laurito, Corinne Clery, Barbara Bouchet, la nota Bonas di Avanti un altro Paola Caruso (che dopo Selfie intreprende una nuova esperienza). Un grande ritorno per l'amatissimo attore che nello spettacolo teatrale interpreta Walter, un uomo dalla mentre troppo affollata e, soprattutto, dalle donne, perché anche quelle che appartengono al suo passato riescono a essere molto presenti. C'è Kathrine (Corinne Clery), l'ennesima amante sul punto di essere abbandonata che cerca inaspettato conforto proprio in Brigida (interpretata da Marisa Laurito), che è la moglie di Walter. Poi c'è Barbara (interpretata da Barbara Bouchet), la prima moglie che conosce molto bene vizi e debolezze del suo ex, mentre la giovane e ingenua Roberta (Paola Caruso) si avvicina piano piano a Walter.

GIANFRANCO D'ANGELO, lontano dalla tv e impegnatissimo a teatro: l'attore pronto a tornare nelle vesti di Walter - L'attore romano torna grande protagonista al teatro dopo aver compiuto lo scorso agosto 80 anni. Negli ultimi anni non l'abbiamo visto spessissimo in tv: l'ultima apparizione risale infatti al 2015, quando è apparso a sorpresa nel corso delle audizioni di “Italia’s got Talent” nelle vesti di concorrente ospite, ma senza venire giudicato. Grande protagonista di programmi come Drive In, “Il Bagaglino”, “Milleluci”, “Dove sta Zazà” e “Mazzabubù”, Gianfranco D'Angelo negli ultimi anni si è allontanato dal mondo della televisione per concentrarsi sul teatro. È stato infatti protagonista in molti spettacoli teatrali in giro per l'Italia, ma oggi torna a Milano, al Teatro Nuovo, con "Quattro donne e una canaglia", con la regia di di Nicasio Anzelmo, per divertire il pubblico con battute esilaranti e scene ricche di suspence.

