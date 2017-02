HEROES REBORN / Anticipazioni puntata 17 febbraio 2017: Noah è in cerca di risposte alla Primatech

HEROES REBORN, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 17 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 2 "ODESSA" - Tommy sfrutta i propri poteri per salvare se stesso e la sua amica Emily da Luke e Joanne Collins, che stanno uccidendo gli Evo. Ren scopre invece che il gioco Evernow è in esecuzione sul computer e fa squadra con Miko per salvare suo padre. Noah continua a chiedersi perché dovrebbe aver voluto dimenticare ciò che sta per arrivare e nel frattempo torna alla sua vecchia sede operativa della Primatech, ad Odessa, dove incontra un addetto della società che ha asssorbito in seguito l'azienda. Decidendo di prendere come testimone la missione di Oscar, Carlos si imbatte in Evo in fuga veso il Canada, mentre Luke e Joanne si ritrovano teletrasportati nella vecchia stanza di Tommy, nel livello 5 della Primatech.

HEROES REBORN, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, venerdì 17 febbraio 2017, Premium Action trasmetterà un nuovo episodio di Heroes Reborn, in prima Tv assoluta. Sarà il secondo, dal titolo "Odessa". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: in seguito ad un attentato ad Odessa, gli EVO e gli esseri umani sono entrati in guerra. Gli Evoluti sono costretti spesso a nascondersi anche dai loro simili, che intendono catturarli per ucciderli, nel migliore dei casi. Le persone iniziano ad assumersi la responsabilità della propria sicurezza personale, fra cui El Vengador (Marco Grazzini), una specie di giustiziere mascherato già idolo delle folle. Nel frattempo, uno scienziato, Casper Abraham (Pruitt Taylor Vince), continua ad interrogare gli Evo catturati alla ricerca del modo per sfruttare le loro capacità. Noah Bennet (Jack Coleman) in particolare nota che da qualche tempo c'è una macchina in sosta al di fuori della propria abitazione, ed inizia a credere di essere tenuto sotto controllo. Quella sera, uno sconosciuto avvicina Noah per i fatti successi il 13 giugno e per il suo ruolo nella Primatech. L'uomo gli rivela che il suo nome è presente in centinaia di appunti di Casper Abraham (Pruitt Taylor Vince) e che l'Areonautas starebbe organizzando un grande disastro mondiale, da cui gli Evo dovrebbero salvarli. Poco dopo, la Polizia irrompe sul posto ed arresta lo sconosciuto, ma Noah non riesce a credere al fatto che abbiano cancellato la sua memoria. Reen Shimosawa (Toru Uchikado) si accorge invece che , Miko Otomi (Kiki Sukezane), una sua giovane vicina è identica a Katana Girl, l'eroina di un fumetto, ma non viene ascoltato nel momento stesso in cui le fa quella rivelazione. Molte ore dopo, El Vengador sgomina un'altra banda di criminali, ma finisce in una trappola e rimane ferito ad un fianco. Il giorno seguente, Carlos (Ryan Guzman) scopre che Oscar è in realtà El Vengagor, ma il fratello è gravemente ferito ed ha bisogno che prenda il suo posto in difesa della città. Nel frattempo, Tommy (Robbie Kay) viene prelevato nella tavola calda con un piccolo stratagemma ed è costretto a ricorrere al suo potere per salvare Emily (Gatlin Green) da due criminali. Noah invece raggiunge una clinica, alla ricerca di indizi sui suoi ultimi spostamenti. Anche se l'addetta nega di averlo già visto, le mostra un biglietto che ha scritto lui stesso in precedenza, e scopre che il posto è gestito da Rene (Jimmy Jean-Louis), un suo vecchio amico. Nello stesso momento, Miko accede al tempio di famiglia in cui si trova la katana regalatale dal padre. Non appena la sguaina, si ritrova all'interno di un videogioco e viene attaccata da un gruppo di samurai che mette fuori combattimento con facilità. La sua missione nel gioco è salvare il padre, morto tempo prima. Rene consegna a Noah un paio d'occhiali che lui stesso gli ha lasciato l'ultima volta che si sono visti, ma subito dopo tenta di strangolarlo con un filo d'acciaio. Durante la colluttazione, Noah spara dritto al cuore all'amico, che prima di morire rivela di averlo fatto su sua richiesta e che doveva dimenticare ciò che sta arrivando.

