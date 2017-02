HOLLYWOOD HOMICIDE/ Su Iris il film con Harrison Ford e Josh Hartnett, alla regia Ron Shelton (oggi, 17 febbraio 2017)

HOLLYWOOD HOMICIDE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 17 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Hollywood Homicide, il film in onda su Iris oggi, venerdì 17 febbraio 2017 alle ore 21.00. Una pellicola dal genere commedia -poliziesca che è stata diretta nel 2003 negli Stati Uniti d’America dal regista Ron Shelton che ha collaborato per la stesura del soggetto e della sceneggiatura assieme a Robert Souza per una produzione su cui ha investito Lou Pitt. Nel cast di questa pellicola sono presenti diversi nomi altisonanti del mondo cinematografico hollywoodiano come Harrison Ford, Josh Hartnett, Lena Olin, Bruce Greenwood, Iasaiah Washington, Lolita Davidovich e Keith David. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

HOLLYWOOD HOMICIDE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 17 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonisti due investigatori facenti parte della squadra omicidi di Los Angeles, Kasey Calden (Josh Hartnett) e Joe Gavilan (Harrison Ford) entrambi alle prese con un caso molto difficile. Infatti sia il detective Kasey che Joe stanno conducendo la propria indagine su un assassinio all’interno di un locale molto conosciuto e sempre molto affollato. Nello specifico all’interno di questo locale c’è stata una sparatoria in cui sono rimasti uccisi ben quattro rapper. Nel frattempo i due investigatori portano avanti le proprie indagini conducono avanti anche le loro vite private. Nello specifico Joe Cavilan, che lavora anche nel settore immobiliare, sta in procinto di vendere alcuni appartamenti di sua proprietà per cercare di pagare gli alimenti alle sue innumerevoli ex mogli. Caldev invece insegna yoga ed è profondamente attratto da tantissime donne tanto da farlo diventare un vero problema. L’investigatore, inoltre, ama anche il teatro, infatti è un aspirante attore che sta per essere scelto come protagonista maschile nel nuovo spettacolo. Le loro forze maggiori però, Gavilan e Calden le dedicano a questo caso irrisolto del quale non sembra essersi una soluzione. Tuttavia la caparbietà e la forte determinazione dei due detective li porterà su di una possibile strada che vede come mandante delle quattro morti un noto produttore musicale di hip hop, Sartain (Isaiah Washington) che in passato si era fatto già conoscere perché sospettato di aver ucciso alcuni artisti che in qualche modo si erano voluti allontanare dalla sua casa discografica. I detective tuttavia, nell’affrontare questa indagine, subiranno anche una serie di ripercussioni personale venendo loro stesso indagati ma alla fine avranno la meglio facendo anche luce sull’assassinio del padre di Calden.

