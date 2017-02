I MERCENARI/ Su Rai 2 il film con Sylvester Stallone, Jason Statham e Dolph Lundgren (oggi, 17 febbraio 2017)

I MERCENARI, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 17 FEBBRAIO 2017: IL CAST - I Mercenari - The expendables, è una pellicola d'azione del 2010 diretta, co-sceneggiata ed interpretata da Sylvester Stallone (le saghe cinematografiche di Rocky e Rambo, Creed - Nato per combattere). Il film riunisce nel cast gli attori più rappresentativi del genere action degli anni '80, '90 e 2000, fra cui Jason Statham (la trilogia di Transporter, Fast & Furious 6, Professione assassino), Dolph Lundgren (Rocky IV, Caccia mortale, Il vendicatore). Fra gli attori simbolo dei film action che furono interpellati ma che non hanno preso parte alla pellicola ci sono Wesley Snipes, che durante le riprese si trovava però in carcere per scontare una condanna per evasione fiscale, e Steven Seagal, che rifiutò in seguito a dei disaccordi con il produttore Avi Lerner. I Mercenari è il primo di una fortunatissima serie di film finora composta da 3 capitoli. La realizzazione di un quarto film della saga è già stata però confermata da Stallone in una recente intervista. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

I MERCENARI, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 17 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Barney Ross (Sylvester Stallone) è a capo di un gruppo di mercenai, gli Expendables. Durante una missione in Somalia contro un gruppo di pirati Barney e il suo secondo, Lee Christmas (John Statham) si vedono costretti ad allontanare dal gruppo Gunnar Jensen (Dolph Lundgren) per la sua mancanza di rispetto nell'autorità e la sua dipendenza da droghe. Il gruppo riceve quindi l'incarico di eliminare il generale Garza (David Zayas), dittatore di Vilena, una piccola isola nel Golfo del Messico. Giunti sul posto Barney e Lee incontrano il loro contatto, Sandra (Giselle Itié). Quest'ultima si rivela però la figlia del dittatore, pur comandando le forze ribelli locali, e i due sono costretti a fuggire dall'isola senza compiere la missione. Tornati in patria i mercenari scoprono che l'uomoc he gli aveva affidato la missione a Vilena, Mr. Church (Bruce Willis) era un realtà un ex agente CIA, e che il governo dell'isola è coinvolto nel traffico di stupefacenti. Barney e soci decidono quindi di ritornare a Vilena per aiutare Sandra e liberare il popolo oppresso dalla tirannia del generale.

