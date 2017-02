IL RICCO E IL POVERO/ Anticipazioni: Chef Rubio e Arisa a Copenaghen (puntata 17 febbraio 2017)

IL RICCO E IL POVERO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 17 FEBBRAIO 2017: ARISA E CHEF RUBIO A COPENAGHEN - Torna sul Nove un nuovo appuntamento con Il Ricco e il Povero, lo stravagante viaggio che vede sempre al centro Chef Rubio, pronto a sfidare un noto personaggio del mondo dello spettacolo. Stasera, venerdì 17 febbraio 2017, sarà il turno di Arisa: lo chef e la cantante - reduce dell’ultimo edizione di X Factor - saranno impegnati per le strade di Copenaghen, capitale della Danimarca, e mettendosi in gioco potranno avere la chance di continuare da nababbi o, appunto, da poverissimi. Arisa è soltanto uno tra i vip che hanno preso parte al format: la puntata pilota, con Costantino Della Gherardesca, aveva letteralmente sbancato lo scorso giugno (ed è stata riproposta la scorsa settimana), ma in seguito hanno fatto capolino anche Carmen Russo, Fabio Canino e Massimiliano Rosolino. L’ultimo appuntamento ambientato a Siviglia vedrà invece al centro l’attore Francesco Pannofino. Quali luoghi attendono Arisa e Chef Rubio a Il Ricco e il Povero? Se chef Rubio ormai ha un bel po’ di esperienza alle spalle, anche per quanto riguarda le situazioni peggiori, Arisa può essere considerata una novellina: come se la caverà?

IL RICCO E IL POVERO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 17 FEBBRAIO 2017: ANCHE ARISA CI REGALERÀ SCINTILLE? - La puntata de Il Ricco e il Povero che più ha appassionato il pubblico è forse proprio quella iniziale, con protagonista Costantino Della Gherardesca: ma certamente anche Arisa sarà in grado di divertire il pubblico. Televisivamente parlando, il pubblico ha avuto occasione di conoscerla un po’ più da vicino grazie alle edizioni di X Factor in cui ha preso i panni della giurata e coach. Arisa dice le cose come stanno, non è certo una che si fa qualche remora a commentare a dovere, e questo è fondamentale in un format come quello de Il Ricco e il Povero, arricchito dai commenti e dagli spunti dei due protagonisti. Anche lei regalerà scintille? In un’intervista esclusiva rilasciata a Repubblica qualche tempo fa, proprio Arisa aveva raccontato: “A dicembre registro Il Ricco e il Povero per Discovery: a Copenhagen vivrò la vita di persone qualsiasi con chef Rubio, che tronco di maschio”. Pronti a vederla in scena?

