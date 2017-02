IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 18 febbraio: Hernando mette le cose in chiaro con Camila, lui non la ama!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 18 FEBBRAIO: HERNANDO NON AMA CAMILA! - Il Segreto non va in vacanza di sabato e torna anche domani, al termine dell'appuntamento pre-festivo con Amici di Maria De Filippi. Si tratterà di un episodio ancora caratterizzato dalla difficile convivenza tra Camila e Hernando, che non si comporteranno come due coniugi innamorati. Al contrario, Dos Casas avrà per la moglie la peggiore delle dichiarazioni, annunciandole di averla sposata solo per dare una madre a Beatriz, della quale dovrà occuparsi dandole tutto l'affetto possibile. Tale dichiarazione sconvolgerà la povera Camila, che mai si sarebbe aspettata di trovarsi una simile situazione al momento della sua partenza da Cuba. Ma la sua discussione con il marito non si limiterà a questo: Hernando, infatti, proibirà alla moglie di recarsi a Puente Viejo e di avere rapporti con gli altri compaesani ma la donna non avrà nessuna intenzione di seguire questi ordini. Al contrario, si preparerà a lasciare Los Manantiales sfidando il marito.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 18 FEBBRAIO: NUOVI INTRIGHI PER FRANCISCA - I Dos Casas non saranno gli unici personaggi de Il Segreto ad avere diversi problemi da affrontare. Non lontano da Los Manantiales, infatti, i Santacruz dovranno fare i conti con la minaccia di Donan Francisca che, non troppo velatamente, gli ha fatto capire che il loro matrimonio a quattro non dovrà essere celebrato. La ricca signora continuerà a portare avanti i suoi intrighi, aiutata da Mauricio, per creare problemi ai rivali durante l'imminente cerimonia. A correre in suo soccorso ci sarà Don Berengario, che si confermerà molto diverso dal suo insostituibile collega Don Anselmo. Il nuovo sacerdote e la perfida Montenegro elaboreranno una strategia per fare in modo che non tutto vada come previsto e la festa si trasformi in un vero fallimento. Ma raggiungerà il suo obiettivo? Non ricordiamo che già in passato la Montenegro aveva cercato di fermare i matrimonio tra storiche coppie, senza però raggiungere i risultati sperati.

© Riproduzione Riservata.