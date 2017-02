IL SEGRETO/ Anticipazioni puntate italiane e spagnole: Donna Francisca e Fè complici di un delitto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: DONNA FRANCISCA AIUTA FE' - Le tragedie resteranno una costante anche delle trame spagnole de Il Segreto nelle quali un nuovo decesso sconvolgerà la vita di Fè e degli altri abitanti della villa. Tutto avrà inizio quando Caridad (sorella gemella di Fè) tenterà di uccidere Mauricio colpendolo con delle forbici dopo avere tentato di avvelenarlo. La domestica entrerà nella stanza proprio in quel frangente e sarà costretta ad uccidere Caridad per salvare la vita all'amato capomastro. Donna Francisca non ci metterà molto a scoprire tale delitto ma a sorpresa, anzichè denunciare la domestica, sarà al suo fianco per evitare l'arresto. L'aiuterà a nascondere il cadavere della sua gemella, mantenendo il segreto su quanto scoperto. Per il momento tutto finirà nell'oblio, ma quanto durerà questo mistero? Cosa accadrà quando e se il decesso di Caridad giungerà alle orecchie della guardia civile? Sappiamo bene che della Montenegro è meglio non fidarsi ciecamente...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 17 FEBBRAIO: HERNANDO RIFIUTA CAMILA - Non sarà facile per Camila cominciare la sua nuova vita a Puente Viejo, a causa dell'atteggiamento sorprendentemente freddo di Hernando nei suoi confronti. Ne avremo ulteriore conferma nella puntata de Il Segreto che andrà in onda oggi su Canale 5 nella quale la cubana si renderà disponibile a trascorrere in compagnia del marito la prima notte di nozze, come i doveri coniugali imporrebbero. Inaspettatamente, però, il signor Dos Casas rifiuterà senza un'apparente motivazione, lasciando la moglie sola e affronta nella sua stanza. Dispiaciuta per quanto accaduto, e non comprendendo quali siano le vere ragioni di questa durezza nei suoi confronti, Camila si siederà alla scrivania e comincerà a scrivere una lettera ad una sua cara amica cubana alla quale racconterà le sue vicissitudini. Ma quale sarà la vera identità di questo misterioso mittente? E se, con il più incredibile dei colpi di scena, si trattasse di Maria?

