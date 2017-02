IL VOLO/ Il trio ospite di Antonella Clerici: annunciate nuove tappe del tour (Standing Ovation, 17 febbraio 2017)

IL VOLO, IL TRIO OSPITE NEL PROGRAMMA DELLA CLERICI: NUOVE DATE DEL TOUR (STANDING OVATION, 17 FEBBRAIO 2017) - Questa sera su Rai 1 c’è la prima attesa puntata del nuovo programma Standing Ovation condotto da Antonella Clerici. Un format incentrato sul mondo della musica con la partecipazione di tantissimi ospiti di riguardo, tra cui spicca il celeberrimo trio de Il Volo. Per i tre giovani cantanti si tratta di un vero e proprio ritorno alle origini, visto che è stata la Clerici a farli incontrare e conoscere al grande pubblico nel corso dell’esperienza al talent Ti lascio una canzone. Tra l’altro in questo periodo sono alle prese con un eccezionale tour musicale che li sta vedendo protagonisti non solo in Italia, ma in tutto il mondo. In particolare è di poche ore fa la notizia che il tour ‘Notte Magica’, vista la grande richiesta da parte dei fan, si arricchisce di nuove date. Entrando maggiormente nel merito, ci saranno a maggio (12 e 13) due date al Palalottomatica di Roma e tantissime altre in giro per l’Europa: Austria, Svizzera, Belgio, Russia, Germania e Gran Bretagna. Tra gli appuntamenti di maggior fascino c’è senza dubbio quello di Londra sullo storico palco della Royal Albert Hall.

IL VOLO, IL TRIO OSPITE NEL PROGRAMMA DELLA CLERICI: LA CARRIERA (STANDING OVATION, 17 FEBBRAIO 2017) - Il Volo è un trio musicale composto da Gianluca Ginobile, Piero Barone e Ignazio Boschetto. Piero e Ignazio sono due tenori mentre Gianluca è un baritono. Sono tra gli artisti italiani più apprezzati nel Mondo come conferma il fatto di essere stati i primi a firmare un contratto diretto con una major americana, la Geffen. Il trio si è costituito nell’anno 2009 durante la partecipazione dei tre talenti al programma Ti lascio una canzone, condotta da Antonella Clerici su Rai 1. Il loro repertorio è formato da tantissimi brani della tradizione musicale italiana e napoletana, rivisti e resi più internazionali. Nel 2010 è uscito il loro primo album intitolato Il Volo a cui farà seguito nel 2012 We are love, nel 2013 Buon Natale - The Christmas Album e nel 2015 L’amore si muove. Sono state tantissime le tournèe che li hanno visti protagonisti sia negli Stati Uniti che in tanti altri Paesi nel mondo mentre nel 2015 si sono imposti al Festival di Sanremo con la canzone “Grande amore”.

