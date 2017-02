INNAMORATI CRONICI/ Su La5 il film con Meg Ryan e Matthew Broderick, alla regia Griffin Dune (oggi, 17 febbraio 2017)

INNAMORATI CRONICI, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 17 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Innamorati cronici, il film in onda su La5 oggi, venerdì 17 febbraio 2017 alle ore 21.10. Unapellicola di genere commedia sentimentale dal titolo originale Addicted to Love, prodotta negli Stati Uniti d’America nel 1997 per la regia di Griffin Dune che ha anche redatto il soggetto e la sceneggiatura. Nel cast sono presenti Meg Ryan, Matthew Broderick, Kelly Preston,Tcheky Karyo, Maureen Stapleton e Nesbitt Blaisdell. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

INNAMORATI CRONICI, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 17 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista un ragazzo di nome Sam (Matthew Broderick) di professione astronomo che vive la su avita perfetta fatta di telescopi e cannocchiali. Sam abita in una cittadina tranquilla degli Stati Uniti e trascorre le sue giornate nella quotidianità del suo lavoro, e nella tristezza di un amore impossibile. L’astronomo infatti è da sempre innamorato di una ragazza di nome Linda (Kelly Preston) che tuttavia però non sembra ricambiare i propri sentimenti. Infatti nonostante siano stati insieme per un po’ di tempo, all’improvviso Linda lo avvisa che intende lasciarlo perché non lo ama più e che ha intenzione di trasferirsi a New York. Sam vede la propria vita cambiare di punto in bianco, decide allora di non volersi arrendere e di raggiungere Linda a New York per capirne di più. Il ragazzo infatti è profondamente turbato da questo abbandono, così decide in qualche modo di vendicarsi del male subito. Dopo essersi informato circa la nuova sistemazione di Linda, si reca proprio nei pressi della nuova casa della ragazza che divide con l’attuale fidanzato, Anton (Tcheky Karyo). Sam si accorge che proprio di fronte la casa di Linda vi è una fabbrica diroccata, così decide di appostarsi lì per cercare di vedere le mosse di Linda e del fidanzato. Proprio mentre il ragazzo è intento a spiare Linda, arriva nella medesima fabbrica abbandonata una bellissima ed affascinante ragazza di nome Maggie (Meg Ryan) , fotografa e che ama girare a bordo della sua insostituibile bicicletta. Maggie ha dei modi un po’ aggressivi, ma spiega immediatamente a Sam che anche lei è lì per spiare le mosse del suo fidanzato Anton che l’ha lasciata per mettersi con Linda. Da questo momento in poi i due ex feriti ed arrabbiati inizieranno tutta una serie di pedinamenti e di vendette per cercare in qualche modo di ripagare Linda ed Anton della stessa moneta e rovinare loro la vita e la storia d’amore.

