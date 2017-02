Isola dei famosi 2017 / Andrea Marcaccini nei guai, l'ex fidanzata pubblica i messaggi (oggi, 17 febbraio 2017)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ANDREA MARCACCINI NEI GUAI: L'EX RAGAZZA PUBBLICA I MESSAGGI (OGGI, 17 FEBBRAIO 2017) - Guai in vista per Andrea Marcaccini, il modello che ha partecipato per qualche giorno all'Isola dei famosi 2017, prima di essere mandato via da Alessia Marcuzzi dopo che l'ex fidanzata, Daniela De Jesus, aveva detto al settimanale Chi che lo aveva denunciato la scorsa estate per violenza. La ragazza, top model brasiliana, ha pubblicato su Instagram uno dei messaggi che le aveva mandato Andrea Marcaccini, e che confermerebbero l'ipotesi della ragazza: "Ti lascio libero, me ne vado", gli aveva scritto lei. "Odio arrivare alle mani - la risposta di Andrea Marcaccini - Mi faccio schifo lo capisci? Perché insulto la mia intelligenza se devo arrivare ad alzare le mani perché non riesco a risolvere le cose con la bocca". "Non voglio che ti arrabbi più. Faccio la valigia così non ci sono quando arrivi". "Daniela sei proprio una bambina", la replica di Andrea Marcaccini. Clicca qui per leggere i messaggi di Andrea Marcaccini.

