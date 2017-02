LOREDANA BERTÈ, LA CANTANTE APPRODA SU RAI UNO PER GIUDICARE I GIOVANI TALENTI DI ANTONELLA CLERICI (STANDING OVATION, 17 FEBBRAIO 2017) - Loredana Bertè è una dei giudici di Standing Ovation, il nuovo programma musicale di Rai Uno in onda per la prima volta stasera, venerdì 17 febbraio 2017). È tutto pronto per la prima puntata del nuovo show di Antonella Clerici, una formula basata su una gara musicale mista ad un talk show dei sentimenti. Il programma si basa sulla musica ma anche sulle storie dei concorrenti: protagonisti saranno coppie di genitori insieme ai loro figli che dovranno cantare dal vivo per conquistare il favore dei giudici e del pubblico da casa. Sarà l'occasione per i partecipanti di raccontare le loro vite, riconciliarsi con i figli, rafforzare il rapporto con mamma e papà tra una canzone e l’altra. Loredana Bertè è stata selezionata per comporre la giuria di esperti insieme a Romina Power e a Nek: i tre dovranno giudicare le esibizioni dei giovani concorrenti e dei loro genitori. La Bertè, ironica e senza peli sulla lingua, nella sua esperienza da giudice di Amici di Maria De Filippi ci ha abituati uscite a sorpresa, atteggiamenti sopra le righe e commenti senza filtro. Ci sarà quindi da divertirsi a Standing Ovation: questa sera l’incontenibile Loredana porterà anche su Rai Uno la sua strepitosa energia e offrirà ai concorrenti i suoi pareri altamente competenti, frutto di una lunga carriera costellata di successi.

LOREDANA BERTÈ, LA CANTANTE APPRODA SU RAI UNO PER GIUDICARE I GIOVANI TALENTI DI ANTONELLA CLERICI: IL DURO SFOGO CONTRO LA VITTORIA DI FRANCESCO GABBANI A SANREMO (STANDING OVATION, 17 FEBBRAIO 2017) - Recentemente Loredana Bertè ha polemizzato sui social per la vittoria di Francesco Gabbani all'ultimo Festival di Sanremo: per la Bertè a vincere doveva essere la sua amica Fiorella Mannoia. “Non è giusto”, ha scritto su Facebook l'artista senza mezzi termini, “che vinca il pezzo con la scimmia davanti ad una Fiorella Mannoia grandissima e perfetta, non sono d'accordo”. Poi su Facebook ha annunciato la sua partecipazione a Standing Ovation dicendo ai fan che ci saranno delle belle sorprese. Non ci resta che aspettare la messa in onda di stasera, venerdì 17 febbraio. Per Loredana il debutto di venerdì 17 non è un problema: “Non siamo scaramantici”, ha detto la cantante di Sei bellissima facendo anche il gesto dell'ombrello con la mano, in una lunga intervista a Music.

LOREDANA BERTÈ, LA CANTANTE APPRODA SU RAI UNO PER GIUDICARE I GIOVANI TALENTI DI ANTONELLA CLERICI: LA CARRIERA - Dal suo debutto nel 1970 a oggi, Loredana Bertè ha prodotto 200 canzoni e ha venduto oltre 7 milioni di dischi in tutto il mondo, con 46 brani autobiografici. Undici suoi album sono entrati nelle top ten italiane e 16 singoli nella top 20. Il suo più grande successo è “Non sono una signora”, brano del 1982 che si piazzò all'epoca al secondo posto nella classifica delle hit più vendute. Loredana è tra i dieci maggiori artisti italiani di sempre per talento, temperamento e produzione artistica. Tra le sue opere migliori “Sei bellissima”, “E la luna bussò”, “Dedicato”, “Il mare d'inverno”, “Mi manchi”. La sua vita personale è stata estrema tanto quanto la sua carriera artistica: è stata sposata Björn Borg, tennista svedese di fama mondiale, poi con Roberto Berger, erede della multinazionale del caffè Hug. Ha vinto venti premi, ha partecipato dieci volte al Festival di Sanremo, ha recitato in sei film tra i quali uno di Steno nel 1970 intitolato “Il padrone e l'operaio”. In televisione l'abbiamo già vista nei panni di giudice ad Amici di Maria De Filippi e a Music Farm, oltre ad aver partecipato a celebri programmi come Fantastico e Domenica In. Impossibile dimenticare la tragedia della morte della sorella, Mia Martini: ancora oggi è incerta la causa della morte, legata ad un probabile suicidio o a un male incurabile.

