MARI DEL SUD/ Su Canale 5 il film con Diego Abatantuono, Victoria Abril, alla regia Marcello Cesena (oggi, 17 febbraio 2017)

MARI DEL SUD, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 17 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Mari del sud, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 17 febbraio 2017 alle ore 23.30. Una pellicola di genere commedia realizzata in Italia nel 2001 con la regia di Marcello Cesena e remake del film tedesco Suedsee, eigene Insel uscito due anni prima con soggetto scritto da Thomas Bahn e la cui sceneggiatura è stata adattata alla nuova versione dallo stesso regista Marcello Cesena. Nel cast sono presenti Diego Abatantuono, Victoria Abril, Giulia Steigerwalt, Antonio Stornaiolo, Vivian De la Cruz, Barbara Bouchet, Ezio Iacchetti, Enzo Cannavale e Clara Modugno. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

MARI DEL SUD, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 17 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista la famiglia Brogini, in particolar modo il signor Alberto (Diego Abatantuono) il quale vive una vita agiata e lussuosa grazie al suo lavoro di consulente finanziario. La ricchezza e la possibilità di avere a propria disposizione un bel po’ di risparmi fa sì che Alberto, sua moglie Sabina (Victoria Abril) e la loro figlia Sandra (Giulia Steigerwalt) conducono la loro vita in maniera apatica e noiosa senza un vero legame d’affetto tra loro. Alberto in particolar modo si appresta ad organizzare viaggi su viaggi, nello specifico in questo momento è impegnato ad organizzare una splendida vacanza ai Tropici in compagnia di sua moglie e di sua figlia. Proprio quando tutto è pronto per partire, il destino fa un brutto scherzo ad Alberto. Infatti, proprio loro da sempre abituati a vivere nella ricchezza più assoluta si ritrovano a conoscere per la prima volta la povertà. Alberto viene quindi a sapere di essere stato truffato e che quelli che erano i suoi risparmi sono tutti persi. I loro piani devono a questo punto necessariamente cambiare, infatti non solo la famiglia Brogini non può più partire per la sua vacanza da sogno ma deve cercare di mantenere questa notizia quanto più è possibile segreta. Soprattutto Alberto vuole cercare di non perdere la reputazione di fronte ai vicini di casa e ai propri colleghi, così convince sua moglie Sabina e sua figlia Sandra a passare le due settimane che avrebbero dovuto passare ai tropici, nella loro cantina così che nessuno possa sospettare niente. Questa situazione giorno dopo giorno inizia a provocare una serie di vicissitudini comiche ed allo stesso tempo disperate che mostrano quanto si è disposti a fare per non perdere quella che ciascuno ritiene la propria reputazione. Per i Brogini, però questa vicenda, darà loro modo di ragionare su come fino a quel momento avevano condotto la propria vita e di riaggiustare il tiro.

