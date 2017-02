MASTERCHEF ITALIA 2017 / Ed. 6, Eliminati e pagelle, i top e i flop della nona puntata: Gabriele il peggiore di tutti?

MASTERCHEF ITALIA 2017, ELIMINATI E PAGELLE: I TOP E FLOP DELLA NONA PUNTATA - La nona puntata di Masterchef Italia 2017 ha sancito il nome dei due nuovi eliminati, rispecchiando in parte le aspettative della vigilia. Gabriele e Michele Pirozzi hanno lasciato la cucina più famosa d'Italia, lasciando campo libero ai sei colleghi ancora in gara ovvero Valerio, Michele Ghedini, Cristina, Gloria, Margherita e Loredana. In una puntata nella quale gli uomini sono stati battuti dalle donne, i top non sono molti in quanto diversi concorrenti hanno commesso più di qualche errore in una prova o nell'altra. Per questo Gloria, Cristina e Margherita non vanno oltre un sei e mezzo in pagella: le tre ragazze hanno rischiato seriamente l'eliminazione scontrandosi al Pressure Test. Arrivano ad uno striminzito 6 i due compagni Valerio e Michele che hanno evidenziato una grande immaturità nella prova in esterna, aggiudicandosi tale gara grazie al prezioso aiuto di Loredana che merita il voto migliore della serata ovvero un 7. I FLOP - Parlando dei flop della nona puntata di Masterchef Italia 2017 è impossibile non segnalare l'eliminato Gabriele, che ha rispettato i pronostici della vigilia. Colui che la scorsa settimana è stato in discussione per ben tre volte, ieri ha dovuto salutare la cucina più famosa d'Italia, con una prova ancora non soddisfacente. Voto 5 per lui, che comunque è riuscito a farsi apprezzare dal pubblico per la sua umiltà e simpatia. Ma siamo qui a giudicare la cucina e non il carattere dei concorrenti, quindi anche il simpaticissimo Michele Pirozzi cade purtroppo nella lista dei peggiori per dei panzerotti non certo cucinati nel miglior modo possibile. Il vincitore della Mistery Box si aggiudica un 5, non riuscendo a convincere i giudici con un piatto tipico della sua città. Margherita non è stata a sua volta perfetta, ma l'impasto del simpatico Pirozzi ha perso una battaglia quasi alla pari con la collega.

