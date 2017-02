Marco Cartasegna / Nuovo tronista Uomini e donne: bello e intelligente, troverà il vero amore? (Oggi, 17 febbraio 2017)

MARCO CARTASEGNA, NUOVO TRONISTA UOMINI E DONNE: IL RAGAZZO ALLA RICERCA DELL’AMORE VERO – Il nuovo tronista di Uomini e Donne si chiama Marco Cartasegna, ha 26 anni, si è laureato alla Bocconi di Milano Economia Aziendale e Management. Dopo la laurea ha fatto n master a Madrid in International Management con specializzazione in digital business finendo tra i primi 20. Di origini spagnole, Marco Cartasegna, sette anni fa, ha cominciato a lavorare come modello. Il mondo della moda, pur avendogli permesso di viaggiare molto, non gli dava la soddisfazione intellettuale che cercava. Da un paio di anni è diventato un imprenditore mono digitale. Marco Cartasegna arriva così sul trono per trovare il vero amore. La sua donna ideale dev’essere sicura di sé e che sappia insegnargli qualcosa. Marco cerca una donna con cui crescere e condividere tutto, dai viaggi ai progetti per il futuro. “Voglio una persona simpatica, onesta, sincera, curiosa, passionale, leale” – ha dichiarato il nuovo tronista di Uomini e Donne che ha anche ammesso di vivere un bel momento perché riesce a stare bene anche solo con se stesso. L’amore, però, resta importante per il nuovo tronista che ha così accettato la sfida di Uomini e Donne sperando di poter trovare davvero la persona che cerca. Marco Cartasegna ha avuto un paio di storie importanti ma nessuna è riuscita a fargli vivere il vero amore. A 26 anni ha voglia di trovarlo. Riuscirà a raggiungere il suo obiettivo nello studio del trono classico di Uomini e Donne? Bello e intelligente, Marco Cartasegna ha tutte le possibilità di lasciare il programma di Maria De Filippi con il vero amore. Ci riuscirà?

