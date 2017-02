Marco Liorni/ Occhi a cuoricino per la bella Kseniya (Ballando con Le Stelle) a La Vita in Diretta: la battuta di Cristina Parodi

La Vita In Diretta, Marco Liorni (e non solo) stregato dalla bella Kseniya Belousova, concorrente a Ballando conle stelle 12 - Tre concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle si sono oggi presentati al pubblico del La Vita in Diretta, accompagnati dalla conduttrice dello show Milly Carlucci. Tra questi tre bellissimi modelli, è spiccata la bionda e prorompente Kseniya Belousova. Occhi azzurri, lunghi capelli biondi, corpo mozzafiato, la modella ha lasciato il pubblico in studio, e non solo, senza fiato. Anche Marco Liorni è apparso palesemente affascinato da Kseniya, la cui bellezza è davvero difficile passi inosservata. Occhi a cuore per il conduttore di RaiUno, così come per molti uomini in studio di fronte all'esibizione dei pochi passi di salsa finora imparati dalla modella di origine russa. "Sta imparando l'italiano, anche se ha iniziato ancora prima che fosse scelta per Ballando con le stelle" ha aggiunto Milly Carlucci ad un molto interessato Liorni, mentre Kseniya spiegava di come col suo quaderno di appunti ama scrivere nuove parole per poi impararle.

Kseniya Belousova concorrente a Ballando con le stelle 12: ecco chi è la bellissima modella - La presentazione dei due modelli e di Kseniya si è conclusa con una piccola sfilata mentre in collegamento, Cristina Parodi, si è lasciata andare ad una battuta nei confronti del collega Liorni: "Vedo che hai particolarmente apprezzato Kseniya, ma anche i due uomini non erano male" ha allora scherzato la conduttrice de La Vita in Diretta, trovando un sorridente Marco Liorni dall'altra parte. D'altronde gli apprezzamenti sono inevitabili nei confronti della meravigliosa Kseniya Belousova e non faranno di certo ingelosire la compagna del conduttore. Anche perchè la modella russa è già fidanzatissima con un campione dello sport. Lui è Hugo Huges, centrocampista del Derby County, squadra della seconda divisione inglese. Se per la tv italiana non è molto conosciuta, è bene sapere che invece sul web vanta tantissimo follower: solo su Instagram la Belousova ne conta oltre un milione.

