Matrimonio Maria Monsè e Salvatore Paravia / Nozze in Chiesa con la figlia Perla Maria: la diretta da Barbara D’Urso (Pomeriggio 5, oggi 17 febbraio)

MATRIMONIO MARIA MONSÈ E SALVATORE PARAVIA: NOZZE IN CHIESA CON LA FIGLIA PERLA MARIA (POMERIGGIO 5) - Grande matrimonio in diretta da Barbara D’Urso: Maria Monsè e Salvatore Paravia rinnovano la tradizione delle nozze in diretta Pomeriggio 5, sono la prima coppia che in questo 2017 si permette “il lusso” di celebrare le proprie nozze davanti a milioni di italiani. Showgirl, conduttrice, scrittrice, stilista… qualunque cosa faccia, la fa in grande stile e con ottimi risultati: dopo un passaggio assai tormentato e con tante delusioni. Una lunga marcia dalla gioventù fino alla conquista dello spettacolo: una famiglia che sognava per lei un futuro diverso…«Sono tutti medici. Mi avevano dato un anno di tempo per cercare di raggiungere il mio sogno. Avevo già gettato la spugna quando mi hanno scelta come conduttrice di Go-Cart, un programma per bambini», ha raccontato a Tg Com24 anni fa quando sei era appena sposata in comune con Paravia. Oggi la D’Urso farà da grande “testimone” di questo matrimonio, celebrato con una cercata e voluta coincidenza. Il 17 febbraio 2017, un venerdì, alle ore 17: se non dovesse succedere nulla do “sfortunato” oggi, il resto andrà tutto liscio e in discesa, ne siamo convinti tutti, per primi evidentemente gli sposi.

MATRIMONIO MARIA MONSÈ E SALVATORE PARAVIA: SPOSATI IN COMUNE NEL 2006, POI… (POMERIGGIO 5) - Maria Monsè e Salvatore Paravia si sposano in Chiesa dopo che nel 2006 si erano già sposati in comune: il padre della meravigliosa Perla Maria, da poco anche “stilista” con la splendida mamma 40enne, attende in questi minuti all’altare la showgirl, tutta infiocchettata e con uno strascico da vera principessa. Un colpo di fulmine. Ho conosciuto Salvatore ad una festa di amici a Capri. Io ero fidanzata da tre anni con una persona che mi dava la sicurezza di un rapporto stabile. Non l'avrei mai lasciato per fare la fine di quelle ragazze che sulla scia della passione lasciano una cosa sicura e poi si ritrovano sole. La prima sera in cui siamo usciti a cena mi ha detto: "Ti porto subito all'altare se lo vuoi”.», ha raccontato in una intervista a TgCom 24. La figlia Maria Perla invece poco fa ha detto in diretta tv, «sono troppo felice per i miei genitori, non aspettavo altro che questa giornata meravigliosa». Insomma, non manca nulla per la grande giornata romantica, alla faccia della iella!

