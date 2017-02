Moreno e Malena, il bacio/ Video, Isola dei famosi 2017, il rapper "sorprende" la naufraga...

BACIO FRA MORENO E MALENA: IL RAPPER SALUTA LA SUA COMPAGNA DI VIAGGIO CON UN GESTO INASPETTATO (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 17 FEBBRAIO) - A molti telespettatori dell'Isola dei Famosi 2017 non è sfuggita l'attrazione che Malena e Moreno hanno manifestato nel corso delle ultime puntate. I due giovanissimi concorrenti, sempre molto intimi, negli ultimi giorni si sono dovuti separare a causa della prova evolutiva, che ha portato la pornostar nell'Isola dei Metalli e ha invece stabilito per Moreno e altri uomini del gruppo la permanenza sulla spiaggia dedicata al fuoco. Forse a causa di questo distacco così inaspettato, i due, nel rivedersi si sono finalmente scambiati un bacio. La produzione, infatti, ha di recente organizzato la prova ricompensa della settimana, un percorso a ostacoli che ha visto i naufraghi dei due gruppi riunirsi e sfidarsi fino a ottenere un chilo di pasta e una bistecca (vinti da Samanta De Grenet e Massimo Ceccherini). A catturare l'attenzione del pubblico di Canale 5, però, il bacio a stampo dato a Malena da Moreno, che ha preferito salutare così la sua adorata compagna di avventura in partenza verso la nuova destinazione. Qualcuno non potrà fare a meno di sottolineare che si tratta soltanto di un bacio a stampo, ma ciò si aggiunge allo straordinario legame fra i due e alle recenti coccole di cui entrambi si sono resi protagonisti nel corso delle puntate del day time. È sbocciato l'amore sull'Isola dei famosi 2017? Sembrerebbe proprio di sì.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL BACIO TRA MORENO E MALENA A L'ISOLA DEI FAMOSI

© Riproduzione Riservata.