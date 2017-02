NEK/ Filippo Neviani nella giuria del nuovo talent show di Antonella Clerici (Standing Ovation, 17 febbraio 2017)

NEK, FILIPPO NEVIANI NELLA GIURIA DEL NUOVO TALENT SHOW DI ANTONELLA CLERICI: LA NUOVA VERSIONE DI LAURA NON C’È E IL TOUR (STANDING OVATION, 17 FEBBRAIO 2017) - Nek fa parte della giuria di Standing Ovation, il nuovo programma di Rai Uno che debutta questa sera, venerdì 17 febbraio 2017. Le fans di Filippo Neviani hanno sicuramente iniziato il conto alla rovescia e tra poche ore potranno vedere il loro idolo sul piccolo schermo, protagonista del nuovo programma di Antonella Clerici che unisce musica e sentimenti. Nek esaminerà le performance con severità e professionalità ma ha già annunciato che saranno le emozioni a fare da ago della bilancia nei suoi giudizi. Il cantante ha appena lanciato una versione 2.0 di Laura non c'è, la hit che lo ha portato al successo agli albori della sua carriera. Filippo Neviani sta promuovendo questo nuovo singolo attraverso tutti i media per festeggiare i primi venti anni dall'uscita della canzone che lo rese famoso in Italia e poi in tutto il mondo. Con molta ironia Nek ha giocato sul titolo del brano scrivendo su Facebook che ormai Laura non è più una teenager: nel nuovo arrangiamento della canzone la ragazza è ormai cresciuta e vive un nuovo amore. Il testo è stato riscritto insieme a Emiliano Fantuzzi: la versione 2.0 di Laura non c'è verrà presentata nel tour che prossimamente Nek inizierà in giro per gli stadi italiani. La tournée di Unici, l'ultimo lavoro discografico del cantante, partirà il prossimo 29 aprile da Bologna e toccherà le principali città di Italia. Una data speciale è prevista per il 21 maggio con un concerto iconico all'Arena di Verona. In occasione di San Valentino, il cantante di Sassuolo ha postato su Facebook una fotografia della moglie Patrizia con una frase romantica: “Il mio tutto”, ha scritto Nek sul social network rivelando che per lui è San Valentino tutti i giorni.

NEK, FILIPPO NEVIANI NELLA GIURIA DEL NUOVO TALENT SHOW DI ANTONELLA CLERICI: LA CARRIERA E LA VITA PRIVATA - Con 14 album pubblicati e milioni di dischi venduti nel mondo, Nek è uno dei artisti italiani più quotati di sempre. Il suo vero nome è Filippo Neviani ed è nato a Sassuolo il 6 gennaio del 1972. . Oltre a cantare Nek suona anche il basso, la chitarra, le tastiera e la batteria, come ha dimostrato all'inizio della sua carriera con il gruppo pop-rock White Lady. Il successo per il 45enne arrivò nel 1996 con Laura non c'è: da allora ha firmato hit come La vita è, Nella stanza 26, Lascia che io sia, Almeno stavolta, Fatti avanti amore, Unici. Nek ha duettato con diversi artisti italiani come Max Pezzali, Jovanotti e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. In tutta la sua carriera, iniziata nel 1986, ha venduto più di 10milioni di dischi. Dal 2006 è sposato con Patrizia Vacondio: i due hanno una figlia di nome Beatrice, che ha ispitato l'ultimo album di Nek, Unici. Nek e sua moglie si sono conosciuto vent’anni fa a Sassuolo, città natale di Filippo Neviani, e si sono sposati dopo undici anni di fidanzamento.

