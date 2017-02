OROSCOPO / Branko, previsioni di oggi 17 febbraio 2017 su Radio Dimensione Suono 2: Acquario finisce l’idillio, Pesci e Vergine al top. Tutti i segni

OROSCOPO BRANKO 2017, PREVISIONI DI OGGI 17 FEBBRAIO 2017: PESCI E VERGINE AL TOP - Come di consueto, stamattina è andato in onda l'appuntamento quotidiano con l'oroscopo di Branko, su Dimensione Suono Due. Analizziamo segno per segno l'andamento degli astri e la loro influenza sui vari segni secondo le previsioni di Branko: partiamo con i segni “top” in grande spolvero per questa giornata, e vi auguriamo di essere tra questi! L'Ariete comincia la giornata con la Luna nello Scorpione, domani in Sagittario, ci sono novità in vista per quanto riguarda il lavoro e le finanze e i rapporti. Si tratta di un venerdì interessante, vi sentite soddisfatti di voi stessi e le vostre qualità, pronti per combattere grazie a Marte. Pensieri strani per quanto riguarda l'eros. I nati sotto il segno della Vergine sono tranquilli ed armoniosi, possono tranquillamente ragionare con tutta la disciplina possibile. Siete in grado di sforzarvi un po' di più anche nel lavoro o nel matrimonio ed i figli. Una Luna più che positiva anche per il Cancro, avete voglia di amare ed essere amati, di donare voi stessi a qualcuno che vi possa meritare. Il passaggio del Sole in Pesci può eliminare qualche ostacolo nel mondo del lavoro. Lo Scorpione deve approfittare del momento propizio, la Luna guarda proprio questo segno. Siete caratterizzati da un'agitazione positiva, perché è prevista fortuna che si avvicina al vostro segno. Il venerdì 17 porta qualcosa di buono per gli amici dello Scorpione, godetevelo. Il Capricorno ha la possibilità di cominciare una nuova storia d'amore, tutto ciò è positivo; tuttavia, non è garantito che si tratti di storie durature, ma in nessun rapporto è possibile garantire la longevità dei rapporti. godetevi il momento, il futuro si vedrà. Continua il periodo roseo per il Pesci, grazie alla Luna con lo Scorpione, per la giornata di oggi sono previsti incontri positivi sia nell'eros, nell'amore e nel lavoro. Avete voglia di donarvi, avete voglia di perdere la testa per qualcuno per voi importante.

OROSCOPO BRANKO 2017, PREVISIONI DI OGGI 17 FEBBRAIO 2017: LEONE E ACQUARIO TRA I FLOP - I segni rilevati dall’oroscopo do Branko che invece non vedono una giornata particolarmente positiva, hanno su tutti un “nuovo” ritorno, quello dell’Acquario per giorni invece tra i segni d’orati. Per l'Acquario finisce la stagione dorata, a causa dell'influsso negativo della Luna, fino a domani sera vi sentirete deboli. Ma non preoccupatevi, non durerà, si tratta di una conseguenza di qualche tensione che state vivendo. Siate sereni, con un po' di tenacia uscirete da questa situazione. Per il segno dei Gemelli c'è bisogno di chiarire qualche situazione che vi ostacola, sia per il lavoro, le finanze ed i rapporti interpersonali. C'è bisogno di chiarire per un futuro prossimo, che può cominciare ben presto. Se cercate di essere disciplinati, tutto andrà per il meglio. La Luna per il Toro non aiuta, poiché opposta a Mercurio: non possedete la stessa concretezza che vi caratterizza, oggi potete perdervi in un bicchiere d'acqua per un nulla. Se avete bisogno di prendere decisioni aspettate un momento più propizio. Periodo piuttosto stressante per il Leone, siete tesi ed agitati ma non tutto è perduto, si tratta di una sensazione che finisce domani, grazie al termine della posizione del Sole, attualmente in opposizione con l'Acquario. Novità per quanto riguarda il lavoro ma anche nella vostra quotidianità. Cercate di stare tranquilli il più possibile. Incontri e chiarimenti per il segno della Bilancia, soprattutto nel rapporto tra colleghi di lavoro ed interpersonali. La vostra professione è in continua crescita, più ci sono ostacoli e più siete soddisfatti perché potete dare il meglio. Novità in arrivo durante la giornata di oggi. Per il Sagittario c'è una riscossa per quanto riguarda il mondo del lavoro, i progetti della scorsa settimana possono andare avanti ma dovete risolvere qualche questione irrisolta. Consigliatevi con un esperto se avete bisogno di aiuto per le questioni burocratiche, state sempre col sorriso.

