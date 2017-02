Oroscopo, Paolo Fox previsioni di oggi 17 Febbraio 2017 su LatteMiele: tutti i segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX: PREVISIONI DI OGGI 17 FEBBRAIO 2017, A LATTEMIELE - Durante la consueta rubrica Latte e Stelle su LatteMiele Paolo Fox ha fatto il suo oroscopo per la giornata di oggi venerdì 17 febbraio 2017. Il noto astrologo ha parlato della situazione legata a Leone che è un segno forte e ottimista in questo momento, bisogna essere comunque cauti nelle giornate di oggi e domani per evitare problemi. La Vergine ha molto bisogno di amore e comprensione. Per la Bilancia invece il fine della settimana potrebbe portare incontri interessanti in campo sentimentale, anche se c'è qualcuno che ha due persone in testa e non riesce a decidersi. Lo Scorpione può finalmente trovare un po' di tranquillità dopo alcuni giorni di grande tensione e tanta agitazione. Il Sagittario può contare su mesi di forza che poteranno a situazioni piuttosto piacevoli. Il Capricorno invece deve lasciare le porte dell'amore aperte, perchè arriveranno delle soddisfazioni soprattutto in campo sentimentale.

TUTTI I SEGNI - Ecco nel dettaglio l'analisi segno per segno. Bilancia: Questo fine settimana porta un amore o un contatto importante, ma non sono pochi quelli che hanno due tipi di amori nella testa. Sono indecisi tra gli amori stabili e quelli trasgressivi. Scorpione: Oggi o domani può compensare uno stato di nervosismo vissuto tra lunedì e mercoledì. Ama stare al centro delle situazioni. Non deve pensare troppo ai dettagli in amore e non giocare strategie. Chi riesce a trovare tempo per amare tra venerdì e domenica sono giornate interessanti. Sagittario: Non si ferma alle prime vittorie. Può contare su tanti mesi di forza, ma deve farsi valere. L'amore può essere rivoluzionario nella giornata di domenica. Capricorno: Deve lasciare le porte aperte all'amore. Spesso dà per scontato la tenuta di un rapporto senza curare i piccoli dettagli di un legame. Vuole dimostrare l'amore con i fatti senza troppe smancerie. Chi è rimasto solo è più diffidente. Chi ha una società può cambiare fornitori o soci. Acquario: Questa giornata porta qualche dubbio e un po' di noia. Deve evitare i viaggi. Nulla può fermare la voglia di amare, anzi può fare grandi scelte entro pochi mesi. Ariete: Sono in molti quelli che cercano tranquillità però non riescono a trovare equilibrio. L'amore può confonde infatti qualcuno potrebbe essere indeciso tra due storie. Domenica sarà una giornata rivelatrice. Toro: Può fare quello che vuole nella vita però in questo periodo ha bisogno di relax. Ha tanti desideri ma possono esserci dei problemi. Oggi e domani non deve creare intralci in una storia d'amore, soprattutto se a San Valentino c'è stato un momento di disagio o addirittura di distacco. Gemelli: È un periodo particolare perché deve accontentarsi di non riuscire ad ottenere tutto ciò che desidera. Gennaio è stato un mese pesante ma le storie che sono rimaste, ora possono funzionare meglio. Entro il 10 marzo sono possibili accordi e mediazioni. Vergine: Ha bisogno di amore e comprensione. Quelli che non trovano l'amore in casa potrebbero pensare a un tradimento. Anche chi ha un grande amore desidera restare accanto alla persona amata. Ci sono delle novità di lavoro che possono portare in un altro luogo dove deve far valere le sue ragioni. Pesci: Tutti quelli che hanno chiuso alcune storie devono stare più sereni. Il lavoro può avere compensato qualche dubbio. Una persona capricorno o scorpione può essere un riferimento per una relazione impegnativa. é pronto a fare un grande passo ma i nati pesci saranno attivi dall'estate in poi. Questi sono giorni importanti per le trattative e gli accordi. Fine settimana di rilancio per i sentimenti. Cancro: Molti discutono spesso sia sul lavoro che in famiglia. Domenica è una giornata di recupero, oggi e domani deve cercare di ricucire uno strappo con una persona importante. quelli che hanno trascorso un San Valentino un po' freddo da domani potrebbero recuperare. Leone: È un segno forte e ottimista del momento. Può fingersi malinconico per ottenere un po' più di attenzioni. Oggi e domani però meglio essere cauti. Evitare problemi non mettersi contro alcune persone. Le nuove relazioni vanno caldeggiate e non bloccate dalla diffidenza e dalle delusioni legate al passato.

