PAZZE DI ME/ Su Rai 3 il film con Francesco Mandelli, Fabrizio Biggio e Margherita Vicario, alla regia Fausto Brizzi (oggi, 17 febbraio 2017)

PAZZE DI ME, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 17 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Pazze di me, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 17 febbraio 2017 alle ore 21.15. La pellicola è una commedia italiana del 2013 ed è stata diretta dal regista Fausto Brizzi con il soggetto tratto dall'omonimo libro di Federica Bosco, che ha collaborato con il regista e Marco Martani alla sceneggiatura. Gli attori principali sono Francesco Mandelli, Fabrizio Biggio, Margherita Vicario, Maurizio Micheli, Loretta Goggi, Chiara Francini e Valeria Bilello. Nel film compaiono diversi volti noti che hanno fatto una breve apparizione: Pif, Luca Argentero, Gioele Dix e Filippo Roma. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

PAZZE DI ME, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 17 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Andrea è un trentenne che vive insieme alla sua famiglia, composta esclusivamente da donne. Il ragazzo ha tre sorelle, Veronica, Federica e Beatrice, quest'ultima abbandonata all'altare dal fidanzato. Un giorno Andrea conosce Giulia, una veterinaria ma per far funzionare la loro relazione decide di nasconderle l'ingombrante famiglia. Andrea si fa prestare casa dalla sorella Veronica, che non vive più con la madre da tempo. Purtroppo quella che doveva essere una cena romantica si trasforma in un mezzo disastro quando Andrea è richiamato a casa a causa di Beatrice. La ragazza è caduta un uno strano stato depressivo, rifiuta di togliere l'abito delle nozze e minaccia di uccidersi. Giulia scopre così la verità ma decide di dare una seconda possibilità ad Andrea, cui va il merito di voler molto bene alle sue sorelle. I due partono per il weekend e vanno in un centro benessere, dove Andrea ritrova anche la sorella Veronica in compagnia del suo ennesimo amante. Il problema sorge quando l'uomo si rivela essere il padre di Giulia e la storia con Veronica è l'ennesima scappatella dal suo solido matrimonio. Andrea e le sue sorelle finiscono per rovinare l'anniversario ai genitori di Giulia e questa volta la ragazza pone un ultimatum. Andrea decide di scegliere l'amore per poi tornare sui suoi passi quando si rende conto di stare per commettere lo stesso errore fatto dal padre diversi anni prima, lasciare le donne della sua vita. Il ragazzo si pone come obiettivo quello di aiutare tutte le sue donne e inizia con la madre, che grazie al figlio finisce per ceder alla corte del portiere del loro palazzo. Andrea aiuta Veronica a fare pace con il suo essere libertina e anche ad accettare il fatto che il padre di Giulia non si impegnerà mai con lei. Poi dopo aver aiutato Federica a trovare un fidanzato, aiuta Beatrice con la sua ossessione per la perfezione. Il ragazzo però non ha fatto i conti con Giulia, che alla fine decide di non aspettarlo e si rimette con il suo ex. Nonostante la delusione amorosa Andrea decide che è arrivato il momento di lasciare il nido e va a vivere da solo. Nel finale pare arrivare nella sua vita una nuova donna, Roberta.

